El Llagostera tanca la primera volta amb un empat contra el Badalona al Municipal

El Llagostera ha tancat la primera volta de Segona B amb un treballat empat a casa, sense gols (0-0) contra un Badalona que arribava al Municipal enrauxat. Els blaugranes han tingut les millors ocasions d'un partit marcat per la igualtat, però avui no han estat encertats. Carbonell i Kuku, ja al final, han tingut dues bones oportunitats per batre el porter visitant, mentre que a la primera part Maynau, amb un remat de primeres, també ha portat perill a l'àrea rival.

Però el Badalona també ha ofert una bona impressió i una vegada més el porter local Marcos ha intervingut per mantenir la seva porteria a zero. Marcos ha aparegut a l'inici del segon temps per evitar el 0-1, just després que Sascha hagués pogut fer el primer del Llagostera. Al final els gironins tanquen la primera volta amb 28 punts i la permanència a Segona B, el principal objectiu, molt ben encarrilada.