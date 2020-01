L'Olot intentarà assaltar Prada de Moles per començar bé el nou any

Dimecres, sota un cel tapat i amb temperatures baixes, els jugadors de l'Olot tornaven a trepitjar la gespa artificial del Morrot, unes condicions amb les quals es trobaran aquest migdia (12 h) a Andorra. «M'espero un partit competit, igualat i difícil en un escenari diferent de la resta. Ens hem de saber adaptar i ser conscients del que ens espera. Hi ha la dificultat afegida de la climatologia i el fred, però ja estem acostumats a jugar en diversos contextos», valorava Garrido sobre els factors als quals necessita adaptar-se l'equip.

Els garrotxins enceten l'any visitant un dels gegants de la categoria pel que fa al pressupost després de l'aturada nadalenca. «Som conscients que encara podem arribar més lluny i volem superar la millor primera volta de la història. Hem de ser capaços de fer el pas a Andorra. És una magnífica oportunitat i una motivació extra per a la consolidació», manifestava el valencià a la prèvia.

Els andorrans, que s'estrenen aquesta temporada a Segona B després de comprar la plaça vacant que va deixar el Reus a l'estiu, són quarts a la classificació. L'equip dirigit per l'exblaugrana Gabri acumula dues victòries, dues derrotes i un empat en els últims cinc partits. Bons resultats per ser un novell de la competició, però menys imponents que els 12 partits que van estar sense perdre entre el setembre i el novembre. «L'Andorra encara no ha perdut a casa i ocupa el quart lloc. Això demostra l'entitat del rival i la seva ambició per progressar en la competició. És un model diferent del nostre però em mereix tot el respecte. Tenen una idea valenta, atractiva i efectiva», opinava Garrido sobre el seu rival.

Per al partit d'avui no estaran disponibles ni Carles Mas ni Blázquez. El de Banyoles és baixa per una microruptura muscular i el de Besalú continua recuperant-se de la lesió que el té apartat dels terrenys de joc des del passat mes d'octubre.