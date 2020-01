Un trencaclosques perfecte

Ningú s'ho esperava i molts aficionats encara se'n fan creus. Divendres al vespre l'Spar Citylift Girona anunciava el fitxatge de Marta Xargay, procedent del Dinamo de Kursk rus. Sense cap dubte, un regal anticipat dels Reis Mags que han fet al club gironí i als seus aficionats. La gironina torna a casa, al club que la va veure créixer, i ho fa després de 10 anys, temps que ha aprofitat per passar per grans clubs del bàsquet europeu i per guanyar títols importants, consolidant-se alhora com una de les jugadores fixes en les convocatòries de la selecció espanyola, amb qui s'ha penjat un total de set medalles.

L'ex del Kursk arriba a Girona amb la idea de completar la millor plantilla que ha tingut mai l'entitat presidida per Cayetano Pérez. Al fitxatge de la veterana Laia Palau l'any passat, s'hi van afegir el darrer estiu la jugadora exterior Brittney Sykes i la interior Tijana Ajdukovic, i més recentment una de les millors jugadores del panorama europeu: Sonja Vasic, qui ja ha deixat alguna pinzellada del seu potencial. A part, Rusó Buch s'ha consagrat com a directora de joc de l'equip i d'aquí poc es recuperarà Núria Martíenz de la lesió que va patir abans de començar la temporada. Amb Xargay, l'Uni completa el trencaclosques perfecte.

Tot i que no serà presentada fins al pròxim dimarts, Xargay ja va fer ahir el primer entrenament a Fontajau a les ordres d'Èric Surís. La gironina està pendent del transfer per poder debutar amb la samarreta de l'Uni, però des del club s'està treballant perquè pugui jugar com abans millor. De fet, podria debutar el pròxim dijous a Fontajau en el partit d'Eurolliga davant el Lió.

La gironina, de 29 anys, va estrenar-se amb l'Uni amb tan sols 17 anys, i és una de les jugadores de la plantilla que la temporada 2008-09 es va proclamar campiona de la Lliga Catalana Femenina 2 i va assolir l'ascens a la Lliga Femenina 1. L'estiu del 2009, havent-se proclamat millor jugadora del Mundial Sub-19, va fer el salt a l'elit en fitxar pel Perfumerías Avenida. Amb les de Salamanca, on va completar un total de sis temporada, es proclamaria campiona d'Europa l'any 2011, quan també guanyaria la Supercopa d'Europa. Amb les castellanes també va guanyar dues lligues, tres Copes de la Reina i cinc Supercopes d'Espanya.

El 2015, Xargay va decidir provar sort fora de l'Estat espanyol i va fitxar per l'USK Praha, on coincidira amb Laia Palau. Amb el conjunt txec, la gironina va guanyar una Lliga i una Supercopa d'Europa. L'estiu del 2015 també va provar sort al bàsquet americà, i no li va anar gens malament. Va ser campiona de la WNBA amb els Phoenix Mercury.

La temporada passada, Xargay va fitxar pel Dinamo Kursk rus, amb qui aquest curs va visitar Fontajau en partit d'Eurolliga. Però els números d'aquest any de la gironina estaven sent força discrets i va decidir fer un canvi d'aires per tornar a casa, a Girona.