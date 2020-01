Vasic lidera una nova victòria de l'Uni a la Lliga Femenina

L'Spar Citylift Girona s'ha apuntat una nova victòria (61-48) a la Lliga tombant el Quesos El Pastor a Fontajau aquest migdia davant 3.200 espectadors. El partit, que ha seguit en directe des de la banqueta Marta Xargay, el darrer fitxatge de l'equip gironí, ha estat marcat per una mala primera part local (que ha arribat a perdre de 10, i que ha marxat al descans quatre avall, 25-29), i per la reacció al segon temps. Sonja Vasic, amb 21 punts, ha firmat la seva millor actuació amb la samarreta de l'Uni i ha sigut clau en el triomf.

L'equip local ha reaccionat a la segona part. Un triple de Rosó Buch al tercer quart ha obert les diferències fins als 10 punts a favor de l'Uni, però el Zamarat mai s'ha donat per vençut. No ha sigut fins al final del darrer parcial quan l'equip de Surís ha acabat de tancar el partit, que s'ha endut per 13 punts (61-48). Dijous torna el bàsquet a Fontajau amb el partit d'Eurolliga contra el Lió, amb l'esperat debut de Marta Xargay si tota la documentació està a punt.