El Barça celebra l'esperat entrenament de Reis davant milers de fans

El primer equip del FC Barcelona va oferir, com és habitual en aquestes dates nadalenques, un entrenament de portes obertes als seus aficionats. Per primera vegada, l'acte va tenir lloc al flamant estadi Johan Cruyff, on es van aplegar un total de 5.668 espectadors. Amb l'estadi gairebé ple, en un ambient festiu, amb molt color a les grades i una gran massa de públic infantil, els aficionats van gaudir d'un entrenament que va concloure amb un partidet en espai reduït. Els jugadors del primer equip van fer-se selfies, van signar samarretes, van regalar pilotes i van parlar a distància amb alguns dels assistents.

D'altra banda, pel que fa a l'àmbit esportiu, la sessió de recuperació, d'una mica més d'una hora de durada, només va tenir les absències dels lesionats Marc André Ter Stegen, Arthur Melo i Ousmane Dembélé. Excepte aquests tres, l'entrenament va comptar amb la participació de tots els jugadors del primer equip, així com els futbolistes del filial Iñaki Peña, Chumi, Sarsanedas, Reis, Saverio, Carles Pérez i Ansu Fati, a més del meta Arnau Tenas del Juvenil A. Els blaugranes ja preparen la semifinal de la Supercopa de dijous contra l'Atlètic.