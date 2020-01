Igualtat màxima a Llagostera

El Llagostera va mostrar-se ahir en l'estrena del 2020 tal com té acostumada la parròquia blaugrana. La intensitat i la concentració dels jugadors entrenats per Oriol Alsina eren màximes, però al davant van trobar-se un Badalona ben col·locat que va acabar arrencant un punt del Municipal en un duel de màxima igualtat.

Marcos Pérez , com és habitual, intentava posar la pilota al cap, peus o pit de Sascha, que pràcticament és capaç de baixar tot el que rep. El barceloní va ser protagonista en el minut cinc quan a través d'un servei de cantonada seguit per una sèrie de rebots va veure com la pilota entrava dins de la porteria. Una diana que finalment no va pujar al marcador perquè el col·legiat Garcia Aceña va decretar que Sascha es trobava en posició de fora de joc. Una decisió que va ser molt protestada per la banqueta local. Com una altra que va succeir en el minut 28. En aquest cas Noel en va ser el protagonista. El migcampista blaugrana es plantava sol dins l'àrea, només li calia regatejar el defensa. Ho va intentar amb un barret que va ser aturat per unes clares mans del defensor badaloní. L'àrbitre es va desentendre de la jugada i no va xiular el penal. En el minut 35, una jugada, aparentment sense gaire perill, per la banda esquerra entre Maynau i Nahuel va acabar en un xut desviat del primer. Un altre cop la connexió Marcos-Sascha va fer que Èric empalés la pilota però el seu xut va anar fora.

La segona meitat va començar amb l'ocasió més clara del partit. Una combinació, un altre cop per banda esquerra, entre Maynau i Nahuel va fer que la pilota arribés a Noel. El migcampista llagosterenc va errar el xut al primer toc, que se'n va anar a dalt de la porteria de Morales. El Badalona va voler dir-hi la seva. El lateral dret badaloní Robert va fer una passada de la mort dins l'àrea perquè l'ex del Llagostera Marc Carbó, al primer toc, xutés. El seu colpeig el va aturar un gran Marcos. El segon temps va tenir la igualtat com a bandera. Cap dels dos equips va ser capaç de crear l'ocasió perfecta i posar el primer gol del partit. A les acaballes del duel, Oriol Alsina va fer entrar el davanter Kuku. Això va suposar que els locals agafessin el timó del partit en els últims minuts però tot i els esforços no van poder aconseguir l'anhelat gol que els hagués fet començar l'any i acabar la primera volta de la Lliga amb una victòria a casa. Tot i això, els llagosterencs han fet una primera part de la temporada molt meritòria, novens amb vint-i-vuit punts.