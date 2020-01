Joan Maynau: «Haver arribat als 50 partits és una fita»

La temporada del Llagostera en el seu retorn a la categoria de bronze està essent excepcional. Els jugadors d'Oriol Alsina han acabat la primera volta de la Lliga acomplint a la perfecció l'objectiu que es van marcar a l'inici del present curs: la salvació. Els llagosterencs han tancat la primera part de l'any en novena posició i amb vint-i-vuit punts. A 10 unitats de les posicions de descens. Aquesta fita no l'estan aconseguint per casualitat sinó que s'està esdevenint gràcies a un cúmul de fets com el de conrear l'encadenament de bons resultats, el de no conèixer la desfeta a casa des de l'octubre o el de la consecució del bitllet per jugar la final de la Copa Catalunya. A tot això, se li ha d'agregar el bon estat de forma d'alguns jugadors, entre ells el del gironí Joan Maynau.

El jove lateral esquerre està essent un habitual en les alineacions de l'entrenador d'Arenys de Mar i una de les sensacions de l'any. Un succés que ha fet que Maynau, o el «Moto GP de Llagostera» com se'l coneix, arribés aquesta temporada a la xifra rodona dels cinquanta partits vestint la samarra dels blaugranes a Segona B. «Haver aconseguit jugar aquest nombre de partits en aquesta categoria és tota una fita per a mi», apunta el gironí de 23 anys quan se li felicita sobre el fet. I és que tot i la seva joventut, Maynau és un futbolista que duu enamorant l'afició almogàver des de fa temps. Va començar a córrer per la banda esquerra del Municipal llagosterenc amb el filial blaugrana la temporada 15/16. Antany el primer equip es trobava en el darrer curs dels dos que van poder viure a Segona Divisió. La temporada següent, i també amb fitxa del segon equip, Maynau va poder calçar-se les botes durant els darrers cinc partits que els blaugranes van competir a la categoria de bronze. Aquella successió d'enfrontaments amb el primer equip van fer que el jove esquerrà donés el salt com a jugador definitiu de la primera plantilla llagosterenca la temporada següent. «Durant aquell any vaig jugar molts partits. De fet, la majoria dels duels que he vestit la samarreta blaugrana van ser en el transcurs d'aquella temporada», diu el gironí, que desconeixia la totalitat d'enfrontaments que s'ha vestit de curt a Segona B. «Per mi és una sorpresa. No en tenia ni idea».

Tot i el bon any que està fent el club llagosterenc, Maynau, com la resta dels jugadors i membres del cos tècnic, es mostra ambiciós i a la vegada caut quan toca parlar d'objectius. «El Llagostera és un club humil. El que volem és la permanència i aconseguir una certa solidesa a la categoria», valora, i afegeix: «Però si els resultats acompanyen i de mica en mica podem anar pujant posicions i anar mirant cap a dalt, millor. Però repeteixo, la permanència és el nostre repte i hem de tocar de peus a terra». Quelcom que està més a prop del que es pensaven a principi de temporada perquè «estem en una molt bona dinàmica. A més, la sintonia que hi ha entre els jugadors tan a dins com a fora del terreny de joc és espectacular», defineix Maynau.

El gironí pot dir que és un dels futbolistes que ha viscut dues etapes a Segona Divisió B. La primera, ara en fa dues, va ser quan el conjunt llagosterenc no va poder mantenir-se a la categoria de bronze després d'acabar en setzena posició amb quaranta-dos punts. Una plaça que significava haver de jugar uns play-off de descens contra l'Izarra. Els gironins, que van empatar a 0-0 en el feu llagosterenc i van perdre per la mínima 1-0 a Estella, no van poder superar els navarresos i van veure com el descens a Tercera Divisió es consumia. «Llavors i al contrari del que succeeix enguany l'equip no trobava l'harmonia necessària per tirar els partits endavant i les coses no van anar com vam desitjar», descriu el lateral, que durant el curs següent viuria en primer pla el que és aconseguir un ascens per retornar a Segona B. De fet, la seva consecució ha ajudat que els llagosterencs estiguin firmant la temporada que estan fent. «Crec que el bon moment de forma que estem vivint ara mateix no és flor d'un dia», apunta. I afegeix: «Viure l'ascens la temporada passada ens va fer gaudir de molts bons moments en el terreny de joc i en el vestidor. Crec que aquestes alegries han fet que ens unim més i que aquest any tinguem la bona harmonia que ens està fent aconseguir bons resultats», conclou un Maynau que enguany ha disputat un total de 17 partits, sortint de titular en una quinzena.