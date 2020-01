L'Espanyol paga 22 milions d'euros pel davanter Raúl de Tomás (Benfica)

L'Espanyol continua fent moviments per intentar lluitar per la permanència a Primera Divisió i, després del canvi de Pablo Machín per Abelardo Fernández a la banqueta, el següent a arribar serà Raúl de Tomás. El davanter ja és a Barcelona i es convertirà en nou futbolista blanc-i-blau. El club pagarà uns 20 milions més variables pel golejador format al Madrid i que va passar per equips com Rayo Vallecano o Valladolid abans de marxar el passat estiu al Benfica. La manca de protagonisme i d'encert que ha mostrat a Portugal han facilitat l'operació i contractació d'un jugador que, malgrat tot, comptava amb altres ofertes interessants.

Avui mateix, De Tomás serà anunciat com a nou jugador de l'Espanyol.