El Llagostera planta cara al Heerenveen holandès en un amistós a Navata (1-2)

El Llagostera ha caigut aquest matí per 1-2 davant del SC Heerenveen de la Primera divisió holandesa en un amistós disputat a Navata, a les instal·lacions de TorreMirona, aprofitant que aquest cap de setmana els blaugranes no tenen lliga de Segona B. El Heerenveen, per la seva banda, ha tancat l'estada que ha fet a l'Alt Empordà per preparar el retorn a la competició el proper cap de setmana.

Kuku, als 5 minuts, ha avançat l'equip d'Oriol Alsina, que ha plantat cara en tot moment. El tècnic ha destacat que "el partit ha sigut molt igualat, hem estat força bé, i hem fet jugar la majoria de futbolistes" per preparar el duel del proper dimecres 15 contra el Nàstic al Municipal. El Heerenveen ha empatat abans del descans gràcies a un penal transformat per Faik, i a la represa, ha sentenciat amb un bon gol de l'exblaugrana Halilovic. Encara amb l'1-1 al marcador, Lucas Viale ha fallat un penal.