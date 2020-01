«Hem portat Palau, Vasic o Xargay i la gent encara en vol més; no ho entenc»

Angel Robinson, Ify Ibekwe, Chelsea Gray, Mima Coulibaly, Núria Martínez, Magali Mendy, Julia Reisingerova, Laia Palau, Gabby Williams, Sonja Petrovic (Vasic), Marta Xargay... A Girona més d'un ja s'ha atrevit a ironitzar que a Montilivi encara es veurien partits de Primera Divisió si Pere Puig ocupés el lloc de Quique Cárcel, però la fiabilitat a l'hora d'escollir jugadores del director esportiu de l'Spar Citylift Girona té una altra cara de la moneda: les elevades expectatives. Des de dimecres, quan es va fer oficial la marxa de Brittney Sykes al Cukurova turc, l'afició de l'Uni espera saber el nom del relleu que es traurà Puig de la mànega. «Des de la marxa de Sykes m'interpel·la gent pel carrer, a les xarxes socials i, fins i tot, ahir em va trucar un aficionat a tres quarts d'onze de la nit per dir-me que fitxem una cinc o no anirem bé... Això no pot ser, perquè hem de recordar qui som i d'on venim, perquè a l'Uni ens va tocar la loteria amb Núria Martínez, amb Palau, amb Vasic, amb Xargay... I la gent no en té prou», argumentava ahir un Pere Puig que, tot i estar orgullós del creixement de la massa social del club i de la passió dels seguidors, va voler demanar a la gent que toqui de peus a terra.

«No sempre ens tocarà la loteria i l'Uni econòmicament no pot aspirar a tenir pivots com Ciak o noms com els que em diu la gent, de l'estil de Silvia Fowles (selecció dels Estats Units), que fan que em posi les mans al cap», avisa Pere Puig, que té clar que «la nostra pivot és Coulibaly, que també ens ha tocat la loteria amb ella perquè és jugadora que estima Girona i que està aquí molt per sota del seu preu en un altre lloc, i al seu costat Tijana Andusic que ens ajuda».

Amb les incorporacions de Sonja Vasic i Marta Xargay, a banda de la cada cop més propera recuperació de Núria Martínez, a Èric Surís li faria falta un reforç interior. I una «cinc» grossa, capaç de plantar cara a pivots com Helena Ciak del Lió, és molt complicada de trobar a mitja temporada. Almenys a un preu raonable i, per tant, el plantejament de Pere Puig i de la gent de l'Uni tornarà a ser de fitxar, quan es pugui, «a la millor jugadora possible», amb independència de si és una «cinc pura» o una «quatre» amb certa capacitat de per barallar-se a dins com, per exemple, era fa dues temporades Shante Evans. «Dubto que vingui una cinc, estem mirant possibilitats però el mercat no n'ofereix, i així com l'any passat quan va marxar Shay Murphy no vam anar a buscar una tiradora sinó la millor jugadora que vam trobar en el mercat (Gabby Williams), aquest any tornarem a buscar la millor jugadora en el mercat no sé si serà un quatre o un cinc», explica Pere Puig, que recorda que, des de fora, «tot sembla molt fàcil i, segurament, si fos tan fàcil a l'estiu Reisingerova no hagués sortit del club».

Pere Puig assegura que li «agrada molt que la gent sigui exigent», però «sempre tocant de peus a terra» per no desviar-se del camí: «A vegades veig un paral·lelisme amb el que ha passat amb el futbol, on després d'un any a Primera Divisió hi havia gent que ja veia el Girona en competició europea, però som l'Uni i hem de tenir clar que generar recursos costa molt i que venim d'un Nadal en què la gent del club ha treballat al màxim per muntar una quina».

La voluntat de les jugadores

El director esportiu de l'Uni recorda que, tant pel que fa a les entrades com a les sortides, les idees que puguin tenir ell, Èric Surís, o la resta de la gent del club han de casar amb la volutat de les jugadores, dels seus agents, dels altres clubs... «El club mira pels seus interessos i les jugadores pels seus, és normal; per posar un exemple, amb l'arribada de la Marta Xargay a l'equip, fins a tres jugadores ens van comentar que potser es plantejarien sortir», revela Puig en una situació que, de moment, a Fontajau només ha provocat la marxa de Brittney Sykes al Cukurova, però que mai es pot donar per tancada. Els moviments a l'elit del bàsquet femení són constants. Marta Xargay va deixar un Dinamo de Kursk que en les últimes setmanes ha fitxat dues nord-americanes (Glory Johnson i Angel McCoughtry); Sykes ha fitxat pel Cukurova que, en canvi, ha perdut Leo Rodríguez que ara jugarà amb l'Schio...