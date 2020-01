Un triomf contra el Villarrobledo portaria el Girona a la fase d'ascens

El retorn del Bàsquet Girona a Fontajau un mes després (pel mig ha jugat un partit de Lliga a Palau i ha perdut la final de Copa contra el Juaristi, i en la visita al Gran Canària B) té valor afegit: si l'equip d'Àlex Formento és capaç de guanyar el Villarrobledo (19 h) estarà matemàticament classificat per a la fase d'ascens a LEB Or a falta de cinc jornades per al final de la primera fase, un premi que estaria igualment a l'abast en cas de derrota si també perdessin l'Albacete o el Gran Canària. El Villarrobledo, sobre el paper un dels equips que hauria de ser a dalt, s'ha vist afectat per les lesions i ara jugaria per no baixar, amb un balanç discret de 6/10.

Líders amb 13/3, els gironins tenen sis triomfs de marge respecte a l'Albacete i el Gran Canària, que amb 7/9 ocupen el setè i el vuitè lloc. Guanyant avui el Bàsquet Girona s'assegura mantenir aquestes sis victòries de marge respecte als equips que marquen la fase de descens facin el que facin avui davant el Menorca i l'Hospitalet, respectivament; i en cas de derrota, si un d'aquests dos perdés, també estaria cobert l'objectiu.

Formento adverteix que «ens espera un partit exigent, contra un dels rivals consolidats de la Lliga, que si no passa un bon moment és per les lesions que ha patit». El Villarrobledo «sempre planteja un repte físic i tàctic de gran nivell», va afegir, i d'altra banda es va mostrar molt satisfet de tornar a jugar a Fontajau un mes després: «Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb la nostra gent a la nostra pista».