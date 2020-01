El Girona entra a la fase d'ascens per la porta gran

Després de les derrotes davant Juaristi, en la final de la Copa LEB Plata, i la setmana passada contra el Gran Canària, ja en competició domèstica, tocava tornar a guanyar. I així va ser, el Bàsquet Girona va superar el Villarrobledo (81-73). Una victòria, la primera del 2020 pels de Fontajau, que significa, ara sí, assegurar-se una plaça per la fase d'ascens a LEB Or quan encara queden cinc jornades per tancar la primera fase de competició. Un partit que el conjunt entrenat per Àlex Formento va començar a encarrilar després del descans gràcies a un magnífic tercer període, en què els gironins van poder recuperar la consistència defensiva que havia faltat en els primers 20 minuts de partit, quan els visitants havien gaudit de llançaments còmodes en atac. Un tercer quart que va permetre als de Fontajau agafar un avanatge prou còmode (63-54) per agafar tranquil·litat.

De la mà d'un omnipresent Albert Sàbat, especialment en la primera meitat i qui va acabar amb 20 punts i 5 assistències, i també d'un inspirat Gerad Sevillano -16 punts i 10 rebots- després del descans, els locals van anar treballant per aconseguir el triomf que els permetria segellar la classificació per la fase d'ascens a LEB Or. Antonio Hester també va superar la barrera dels 10 punts -13 punts i 7 rebots.

El joc passava per les mans de Sàbat que, amb 8 punts, era el màxim anotador del partit al final del primer quart. Els visitants estaven inspirats i els de Fontajau concedien llançaments fàcils als rivals. La prova és el tir sobre la botzina des del centre de la pista que va estar a punt d'entrar. No ho va fer. I al final dels primers 10 minuts el resultat era de 22-21.

Un parcial de 6-0 (28-21) en l'inici del segon període va obligar l'entrenador visitant, Manuel Jiménez, a demanar temps mort. Una aturada que va frenar l'embranzida dels locals, que van veure com els manxecs eren capaços de capgirar la diferència de 7 punts (32-33). I és que els gironins es trobaven en un escenari similar al del primer període: despistats en defensa i deixant que els rivals llancessin amb facilitat. Va haver de tornar a aparèixer Sàbat per posar les coses al seu lloc i posar el seu equip 5 punts per davant en el marcador (47-42) en arribar al descans.

Un gran tercer quart, amb un gran Sevillano -8 punts- van permetre als de Fontajau superar la barrera psicològica dels 10 punts de diferència (61-50). De fet, els Jiménez no van fer menció d'aproximar-se en el marcador gràcies a una bona defensa dels de Formento. Amb l'últim quart encara per endavant, semblava que els gironins ja tenien mig encarrilat el partit (63-54), i només quedava segellar el triomf en l'últim període. I es va aconseguir sense passar massa dificultats, ja que els manxecs només van ser capaços de baixar la diferència fins als 8 punts (79-71). En canvi, els locals van arribar a tenir una diferència de 14 punts (70-56) per acabar guanyant de 8 (81-73) i brindar la primera victòria de l'any al públic present a Fontajau.