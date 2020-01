Queda prohibit relaxar-se

Sense temps per relaxar-se, l'Spar Citylift Girona torna a la càrrega. Ho fa només tres dies després de tocar amb la punta dels dits la victòria contra l'Asvel Lió a Europa, un partit que s'acabaria escapant per ben poc i que obliga l'equip d'Èric Surís a anar a per totes el dijous vinent a la pista del Sopron. Pel mig, i no pas menys important, hi ha cita a la Lliga, amb l'obligació de continuar enllaçant triomfs per consolidar la primera posició a la classificació. Si fa set dies es va superar amb més feina de la prevista un combatiu Zamarat, aquesta tarda (18.00 hores) el rival a Fontajau és l'IDK Guipúscoa. Un conjunt, el que dirigeix Azu Muguruza, que disposa de bones jugadores, però al que no l'estan acompanyant ni de bon tros els resultats.