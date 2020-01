El Barça ja ha comunicat a Valverde que deixa de ser l'entrenador

El Barça ja ha comunicat a Ernesto Valverde que no seguirà a la banqueta. Aquest migdia el preparador s'ha reunit amb Josep Maria Bartomeu i, tot seguit, ha arrencat una reunió de la junta directiva que s'ha allargat fins a quarts de vuit del vespre amb la possibilitat de fer un canvi d'entrenador com a tema estrella. El club farà un comunicat a les 21h però ja ha trascendit que la decisió de despatxar-lo, amb el fracàs a la Supercopa com a darrer argument, està presa. A l'hora de trobar-li un substitut s'ha estudiat l'arribada de Pochettino o la possibilitat de fer pujar el tècnic del filial, García Pimienta. Al final l'escollit és Quique Setién, exentrenador del Betis, el Las Palmas, el Lugo i el Ràcing, club amb el que va desenvolupar bona part de la seva carrera de futbolista (també va passar per Logroñés i Atlètic). Demà hi haurà una compareixença pública del president Josep Maria Bartomeu i Èric Abidal per abordar la crisi esportiva del primer equip.