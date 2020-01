Un gol al tram final frustra la remuntada del Peralada

Al Peralada se li continua resistint la victòria. Després d'aconseguir remuntar fins a dos cops, els d'Albert Carbó ahir van haver de conformar-se amb un empat contra el Cerdanyola (3-3) en l'últim duel de la primera volta. Un penal transformat per Xavi Ferrón a la segona part va reforçar els xampanyers, que anaven a remolc al marcador per un gol dels visitants a l'inici de la primera i havien vist primer com l'àrbitre passava de llarg dos possibles penals a favor.

A la represa, Medina va trencar la igualtat rebent una assisència de Josu. Però el Cerdanyola aprofitaria una errada d'Aroca per marcar el 2-2. Arnau va tornar a donar l'avantatge als locals, que ja celebraven la victòria, fins que va arribar el tercer gol del rival al 87.