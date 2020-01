L'Olot guanya al camp de l'Ebro

L'Olot s'ha endut tres punts d'allò més valusos aquesta tarda del Pedro Sancho després de superar l'Ebro per 1-2 gràcies als gols de Kilian Grant i Alan Baró. El conjunt que dirigeix Raúl Garrido no ha entrat bé al partit i només començar ha encaixat un gol obra de Lolo Garrido (m.2). La diana ha fet desperat els olotins que han reaccionat de seguida i després que Xumetra enviés una pilota al travesser, Kilian Grant ha aprofitat una bona jugada de Soler per la dreta per empatar el partit (m.22). El gol de la victòria ha arribat ben bé abans de la mitja part, quan Alan Baró ha rematat de cap una falta servida per Hèctor Simon en una bona acció d'estratègia.

A la represa, els aragonesos han intentat trobar l'empat sobretot de la mà d'Stephane Emaná però els garrotxins, que han jugat els últims vuit minuts amb un home menys per l'expulsió de Soler, han resistit per sumar tres punts d'or.