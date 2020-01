El cop de porta de Quique Setién a Dimitri Piterman

El gener del 2003, una notícia va deixar glaçats els hostes de l'Aparthotel Palamós: Dimitri Piterman marxava a Santander. El fins llavors propietari, mecenes, entrenador, preparador físic i tots els càrrecs possibles del Palamós deixava el club que ell mateix havia pujat a Segona B mesos abans en un play-off a Águilas, perquè acabava de convertir-se en el màxim accionista del Racing de Santander. Piterman, el seu ajudant (i prestador del carnet d'entrenador) Chuchi Cos i quatre jugadors -el garrotxí David Coromina, el blanenc Dani Sarabia, Edu Aguilar i Collantes- canviaven el Palamós per un equip de Primera Divisió. A l'Aparthotel Palamós, on vivien la majoria de futbolistes del club palamosí, canviarien molt les coses. Però a Santander també.

El Racing acabar de tornar a Primera Divisió. I ho havia fet en bona part gràcies a l'ara entrenador del Barça, Quique Setién. L'estiu del 2001, un any i mig abans de la irrupció de Piterman a Cantàbria, Setién havia tornat al club de la seva vida (Liencres, el poble de les ara ja famoses vaques amb què passejava el tècnic, està a menys de 10 quilòmetres de Santander), per convertir-se en director general del Racing. Llavors a Segona A.

A la vuitena de jornada d'aquella temporada, però, Quique Setién va canviar els despatxos per la banqueta fent el seu debut com a entrenador després de la destitució de Gustavo Benítez. Amb el novell Setién a la banqueta fent tàndem amb Nando Yosu, el Racing pujaria a Primera Divisió però, el següent estiu, l'ara nou tècnic blaugrana va decidir tornar al seu càrrec de director esportiu apostant per Manolo Preciado com a entrenador per al retorn del Racing a Primera Divisió. Sembla que, en aquella època, Quique Setién encara no tenia clar dirigir la seva carrera cap a les banquetes i que el seu objectiu era fer gran el club càntabre des dels despatxos. I això estava intentant. Fins que va arribar Dimitri Piterman.

Convençut al màxim que les seves idees eren les bones, Piterman volia implantar al Racing els mètodes que havia posat en pràctica a Palamós. És a dir, ell tenia l'última paraula en tot. En els fitxatges, en les alineacions, en els exercicis físics en els entrenaments i en el que havien de menjar els jugadors... El tècnic Manolo Preciado li sobrava, a Piterman,, però una figura com Quique Setién, amb gran prestigi com a jugador i molt ben valorat a Santander, ja li anava bé. Però l'actual entrenador blaugrana no tenia entre els seus plans quedar-se a dir-li «sí, molt ben dit» vint cops al milionari nord-americà nascut a Odessa (Ucraïna).

A la seva arribada a Santander, Dimitri Piterman es va reunir amb Setién i Preciado en un hotel de la capital càntabra. Conversador incansable, Piterman va estar fins a les cinc de la matinada venent el seu producte, que no li comprarien ni l'entrenador ni el director esportiu. Els dos van presentar la seva dimissió immediata, però, en el cas de Quique Setién, sense cap mala paraula per a l'empresari arribat des de la Costa Brava. «És la persona més sensata que m'he trobat en el futbol. Hi haurà qui pot pensar que està boig, però potser donarà al Racing els seus dies de glòria més grans», va dir Setién que, tot i uns primers intents de Piterman de no acceptar la seva dimissió, s'acabaria allunyant del Racing. Però no del futbol.

Piterman duraria poc a Santander, com tampoc se'n sortiria a Vitòria quan va aterrar a l'Alabès, mentre que la transformació de Quique Setién en entrenador va ser llarga. I d'entrada bastant complicada. La temporada següent de la seva sortida del Racing, l'ara tècnic del Barça va fitxar pel Poli Ejido, de Segona A, on seria destituït a la jornada 12; i tampoc va tenir sort al Logronyès de Segona B ni un efímer pas per la selecció de Guinea Equatorial. La seva sort va canviar a Lugo, al qual va pujar de Segona B a Segona A entrenant-lo durant sis temporades (era el tècnic dels gallecs en el famós partit que el Girona es va quedar a les portes de l'ascens). L'estiu del 2015, Quique Setién va deixar Lugo per estrenar-se a Primera Divisió amb el Las Palmas, categoria en què també ha dirigit el Betis abans que dilluns una trucada del Barça canviés la seva vida.