El Sopron posa a prova un Uni «trist» per la derrota i la imatge de diumenge

Set vegades All-Star de la WNBA i excompanya de Laia Palau, Sonja Vasic (en aquella època Petrovic) i Marta Xargay a Praga, Candice Dupree és un dels grans noms de l'Eurolliga dels últims anys. A banda de Praga, Dupree ha jugat amb Spartak de Moscou, Dinamo de Kursk o Orenburg i ara, just abans de l'aturada de Nadal, ha tornat a un Sopron amb qui la temporada passada ja havia estat determinant perquè les hongareses, amb Roberto Íñiguez, juguessin la Final Four de l'Eurolliga. «Dupree és una jugadora top dins del bàsquet mundial i que reforça un rival ja, de per si, molt complicat perquè també ha recuperat Jelena Milovanovic de la seva lesió a la mà en un equip que va jugar les dues últimes Final Fours i que físicament són molt fortes», explicava Èric Surís abans de marxar cap a Hongria on, en cas d'aconseguir avui contra el Sopron (18.00) la seva primera victòria lluny de Fontajau en l'Eurolliga, el seu equip faria un important pas endavant en la seva lluita per, com a mínim, assegurar-se una de les dues places per a l'Eurocup aprofitant les derrotes d'ahir del Dinamo de Kursk i Gydnia contra Montpeller i Fenerbahçe respectivament.

El nou canvi de Lliga Femenina-1 a Eurolliga pot servir a l'Spar Citylift Girona per oblidar o, com a mínim intentar-ho, oblidar les males sensacions pel joc i la derrota de diumenge contra el Guipúscoa a Fontajau. «Després d'un mal partit com el que vam fer l'altre dia i d'una derrota a casa, l'equip està tocat i amb un punt de tristesa de no haver fet bé les coses», admetia ahir el tècnic gironí de l'Uni parlant de «ser autocrítics per millorar» i «l'espina clavada de ser conscient que, tot i estar treballant bé i estar fent una bona temporada, no aconseguim fer bons partits a casa en Lliga».

Al seu costat, una de les peces clau de l'equip, Adaora Elonu, assegurava que «jo no diria que estiguem tristes per haver perdut, però sí que hem tornat a treballar conscients que hem de solucionar algunes de les errades que vam fer diumenge i millorar els petits detalls que vam fer malament». L'aler pivot de l'Uni està convençuda que, en pocs dies, cares noves com Vasic o Xargay estaran més integrades al grup. «Al final som un equip i necessitem una mica més de temps per construir la química necessària per millorar com a equip i donar una bona imatge».

La incorporació de Dupree, que el cap de setmana ja va jugar 30 minuts en el seu primer partit a la lliga hongaresa, canvia una mica l'anàlisi d'un Sopron que, tot i tenir jugadores importants com la talentosa sèrbia Crvendakic o l'hongaresa Hatar amb els seus 2,04 d'alçada a banda de la mateixa Brooks-Milovanovic, només ha guanyat els tres mateixos partits que l'Uni en aquesta Eurolliga i va perdre a Fontajau en la primera volta. «A l'Eurolliga canvia molt jugar a fora o a casa, serà un partit molt diferent, i el talent ofensiu que els dona Dupree les converteix en un equip molt versàtil i difícil de defensar que haurem d'intentar contrarestar per tenir opcions de guanyar», explicava Surís, que, després de la marxa de Sykes i amb Núria Martínez i Helena Oma, compta només amb nou jugadores professionals de cara al partit d'aquesta tarda.