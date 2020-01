Tercera derrota consecutiva d'un Uni molt desdibuixat

Com més s'havia reforçat l'equip, més ha perdut la carta de navegar l'Spar Citylift Girona que aquest vespre ha perdut el seu tercer partit consecutiu amb un 66-56 a la pista del Sopron que complica el futur europeu de les gironines. No ja a jugar els quarts de final de l'Eurolliga, com s'havia arribat a plantejar Sonja Vasic el dia de la presentació, sinó acabar la fase de grups en les posicions sis o set que donen accés a acabar el curs competint a l'Eurocup.

Sense gens d'espurna, buscant encara la química d'equip després dels canvis, i sense aquell punt de fam que va portar l'Uni a guanyar el títol de lliga o arribar a les semifinals de l'Eurocup la temporada passada, les gironines han estat aquesta tarda a Sopron un equip molt diferent del que va ser capaç de guanyar el Montpeller a Fontajau o a la pista del Perfumerías Avenida fa tot just un grapat de setmanes. Molt diferent. "O juguem més dures en els dos costats de la pista o no hi ha res a fer", els hi deia Surís a les seves jugadores en un temps mort del segon quart quan el partit ja estava molt costa amunt (30-15).

El Sopron ha jugat intens, posant moltes mans, i els àrbitres les han penalitzat poc amb faltes personals. Però, i a on està la novetat aquí? És un arbitratge clàssic FIBA fora de casa que, per a gent, com Xargay, Vasic o Palau no hauria de ser cap sopresa com per a no saber-hi planta cara. La tècnica a Laia Palau just abans del descans, amb les gironines ja perden per vint punts en el marcador, és la millor imatge per explicar com l'Uni no ha entrat avui en el partit. No ha competit i amb l'exAvenida Jelena Milovanovic (ara Jelena Brooks) liderant el Sopron, les hongareses no han necessitat ni de la millor versió de Candice Dupree per endur-se el partit. El 42-21 del final del segon quart ja l'ha deixat enllestit.

Millorar a la segona meitat no era complicat. Així i tot, l'Uni no ho ha fet, una mica, fins al darrer quart, però sempre quedarà saber si ha estat mèrit seu o producte de la relaxació d'un Sopron que, després de ser molt agressiu en els primers 30 minuts, ha deixat que l'Uni li fés 26 punts en l'últim quart. Duen haver pensat que tampoc era greu. Igualment han guanyat. Al final, només per 10 punts després d'un triple de Mendy (66-56).