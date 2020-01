Jose deixa l'Olot quatre temporades i mitja després

L'Olot ha anunciat aquest matí la sortida, quatre temporades i mitja després, del defensa Jose Martínez. Amb 114 partits defensant la samarreta vermella. Jose marxa per la porta gran com un dels líders del vestidor i un dels futbolistes que ha contribuït a la consolidació del club a Segona B. Aquest migdia el futbolista farà una roda de premsa de comiat a l'estadi.

Jose Martínez va aterrar a La Garrotxa la temporada 2015-16 procedent del Murcia i en un tres i no res ja es va posar l'afició a la butxaca amb la seva implicació, sacrifici i caràcter. Tot i el descens dolorós a Tercera, el gironí va ser dels pocs que es va quedar per encetar un nou projecte amb l'objectiu de recuperar la categoria de bronze. Aquell any l'Olot va fer-se amb el títol de lliga i el retorn a Segona B amb Jose com un dels puntals de la defensa. A partir d'aquí, dues temporades i mitja amb una salvació agònica i una classificació per a la Copa del Rei.

El protagonisme del de Taialà, de 36 anys, sobre el terreny de joc ha anat minvant, tot i que dins del vestidor seguia sent una peça indispensable pel seu tarannà, experiència i complicitat. En total són 114 partits disputats (33+38+29+13+1) sumant lliga, Copa del Rei i play-off d'ascens. Amb experiència en el futbol professional, havia jugat al Girona a Segona A, i a Xipre, té ganes de trobar minuts en un altre equip