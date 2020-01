Rosó Buch deixa l'Spar Citylift Girona i fitxa pel València

Continuen els canvis a l'Spar Citylift Girona. El club de Fontajau ha anunciat aquest matí la desvinculació de la seva fins ara capitana Rosó Buch que després de les arribades de Sonja Vasic i Marta Xargay havia demanat marxar perquè entenia que a l'Uni tindria complicat jugar els minuts que desitjava. El proper equip de Rosó Buch serà el València, tercer classificat de la lliga, que fitxa l mataronina per compensar les baixes que ha tingut en el seu joc exterior amb lesions com les de la base Leticia Romero. A València, Rosó Buch compartirà vestidor amb la seva excompanya a l'Uni Julia Reisingerova i amb la bescanonina Queralt Casas. Declaracions de Pere Puig (director esportiu de l'Spar Ciytlift Girona). "No ha estat una sortida volguda per nosaltres, però després d'un període de reflexió la jugadora ha decidit efectuar la seva sortida. Només ens queda agrair-li tot el temps que ha estat amb nosaltres. Des de la junta i l'àrea esportiva hem volgut facilitar al màxim la seva sortida sense posar-li impediments. Ens hauria agradat poder-la acomiadar en pista a Fontajau. De ben segur que quan ens visiti la podrem aplaudir com es mereix."





??2 Subcampionats de Lliga

??3 Subcampionats de Copa

??3 Lligues catalanes

??1 Lliga espanyola

??1 Supercopa



???? #GràciesRosó! Gràcies CAPITANA!



