Empat del Sarrià per tancar la primera volta (19-19)

El Sarrià ha sumat un empat en el partit davant el Ciudad Real per tancar la primera volta de campionat (19-19). En un partit molt equilibrat els sarrianencs han tingut l'últim atac per aconseguirla victòria, però no han trobat opcions de llançament.