Jose canvia l'Olot pel Palamós

El capità de l'Olot, Jose Martínez es va acomiadar ahir del club garrotxí després d'haver-hi jugat les últimes quatre temporades i mitja en un emotiu acte, acompanyat del president Joan Agustí i del secretari tècnic, Sergi Raset, així com tota la plantilla i els tècnics. Jose, de 36 anys, i actiu en futbol des que en tenia 6, ahir, va manifestar que vol continuar sobre la gespa i a la tarda s'anunciava la seva incorporació al Palamós, de Primera Catalana. El motiu de la seva marxa és que en els útims temps ha minvat la seva presència en els terrenys de joc, i ell encara es veu amb forces per seguir donant guerra des del camp.

Jose Martínez va exposar els bons moments que ha viscut amb l'Olot. Va concretar el gol de la salvació fet a l'útim minut per Roger Barnils que va suposar la permanència de l'equip a Segona B fa dues temporades, després d'un any marcat per l'angoixant lluita de competir per evitar el retorn a Tercera. Al mateix temps va definir com a agredolça l'última etapa amb l'Olot per la falta de minuts en els partits. Va aprofitar per acomiadar-se de tots els companys presents a l'acte.

«Des del dia que vaig arribar aquí em vaig sentir molt identificat amb el club, amb els seus valors i amb la manera de treballar. He estat un capità des del principi perquè he connectat sempre amb l'Olot», va assegurar Jose, que va rebre una calorosa ovació al final de la roda de premsa de comiat. «Al final tot són etapes i tot s'acaba, és trist i dur. Soc una persona que porta els sentiments per dins i és dur aixecar-se, saber que els teus companys s'entrenen i no estar ja amb ells». En l'acte, el president de l'Olot, Joan Agustí, va agrair l'aportació «com a fubolista, capità i persona» del futbolista gironí. Va arribar a Olot provinent del Real Múrcia, hi ha jugat 114 partits i va ser un dels artífexs del retorn a Segona B en temps de l'entrenador Calderé. Agustí va definir-lo com un gran capità dins i fora del camp. Per la seva part, Raset va ressaltar el vessant humà i el va definir com un gran professional. Va explicar que sempre l'ha vist entrenar al màxim encara que després no tingués minuts en els partits. Jose té experiència al futbol d'elit, havent jugat amb el Girona a Segona i també a la màxima categoria de Xipre. Ara seguirà el seu camí en el futbol més modest. A partir d'ara defensarà el Palamós a Primera Catalana.