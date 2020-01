L'Uni visita la pista de l'Ensino amb l'objectiu de retrobar-se amb el triomf

L'Spar Citylift Girona visita aquesta tarda (18 h) la pista de l'Ensinos amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de tres ensopegades consecutives, dues a l'Eurolliga i l'inesperada relliscada de diumenge passat a Fontajau davant el Gipúscoa. Per fer-ho, Èric Surís ja no podrà comptar amb la que havia estat capitana de l'equip en els últims anys i una de les jugadores més carismàtiques, Rosó Buch. La mataronina va decidir fer un canvi d'aires i marxar al València.

Pel que fa al partit d'avui, l'Uni haurà d'intentar aconseguir el triomf si no vol que el Perfumerías Avenida les superi a la classifiació. Les de Salamanca van vèncer ahir el Cadí La Seu (71-61) i ara mateix tenen una victòria més que les gironines. Retrobar-se amb la victòria significaria, per a les de Surís, continuar al capdavant de la classificació amb el mateix balanç que el Perfumerías Avenida i, a més, seguir invicte lluny de Fontajau en competició domèstica, on, de moment, ha sumat un total de vuit triomfs.

L'Ensino va tornar a la màxima competició del bàsquet femení la temporada passada i, des de llavors, encara no ha pogut conèixer l'èxit davant les de Fontajau. La temporada passada el conjunt entrenat per Èric Surís va superar les gallegues per 72-49 i 65-82, mentre que en el partit de la primera volta d'aquest curs a Fontajau el resultat va ser de 66-58.

Aquesta temporada, les de Lugo signen un balanç de set victòries i nou derrotes, i s'han mostrat com un equip sòlid i que té una defensa molt dura en classificar-se per la Copa de la Reina. Les gallegues tenen com a jugadora referent Jennifer Nyingifa, que té una mitjana de 16,5 punts per partit.