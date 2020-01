Quarta derrota consecutiva de l'Spar Citylift Girona

Quarta derrota d'un Spar Citylift Girona que ha perdut la carta de navegar i s'han esfondrat com un cartell de cartes a les portes dels moments importants de la temporada i just quan, almenys sobre el paper, les gironines havien aconseguit reunir una plantilla de luxe amb el retorn de Marta Xargay per afegir-se a Laia Palau, Sonja Vasic, Elonu, Mendy, Coulibaly... A les derrotes contra Lió, la patacada contra el Gipúscoa a Fontajau i de perdre dijous a Sopron, avui les gironines han perdut a Lugo contra un Ensino que ha tret els colors a les gironines en el primer quart (22-11) i, després d'aguantar l'esperable reacció gironina (56-62), ha rematat el partit en un lamentable darrer quart de l'Uni que només ha pogut fer tres punts en més de set minuts. Al final, 77-70 i moltes coses a millorar en el conjunt entrenat per Èric Surís.