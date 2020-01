El Trail Rocacorba obre la temporada de Klassmark per la porta gran a Canet d'Adri

El Trail Rocacorba ha fixat, una vegada més, l'inici de temporada de Klassmark en una jornada marcada pel vent i per l'alta participació. Canet d'Adri ha sigut novament l'epicentre del trail a Catalunya en un 2020 que es presenta espectacular.

Més de vuit-cents participants s'han estrenat aquesta temporada al Trail Rocacorba en una de les tres distàncies marca de la casa de Klassmark: Express, Trail o Marathon. En aquesta novena edició hi ha hagut moltes cares conegudes i atletes amb una gran trajectòria al Trail Rocacorba, però en la prova reina, la distància Marathon, han estat Víctor del Águila i Manu Vilaseca els qui han inscrit per primera vegada el seu nom al palmarès de la prova. Després de 38 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu, i havent coronat Rocacorba, el Golany i els Velers, Víctor del Águila (Trail Tarraco) s'ha imposat a la meta de Canet d'Adri amb 3h56m11s. Al podi l'han acompanyat Quim Duran (HC Team) 4h09m13s i Arnau Ansó (Prorunners BCN) 4h13m07s. En categoria femenina victòria per Manu Vilaseca (The Elements) amb un crono de 4h54m36s, segona posició per Cheynna Treto (Club Trail Running Girona) 5h24m58s i tercera ha estat Nerea Martínez (Club Atletisme Roses) amb 5h35m06s. Per equips els més ràpids han estat David Adan i Albert Soley en categoria masculina i Cristina Vilarnau i Pep Molas en mixta.

El Trail de 30 quilòmetres amb 1.700 metres de desnivell positiu ha tingut a Rubén Hernández com a gran dominador, una vegada s'ha situat líder en el descens de Rocacorba. Hernández (Club Trail Running Girona) ha fet una cursa excel·lent i ha arribat en 2h55m25s, just davant de Marc Carós, que ha entrat amb 2h57m24s després d'una gran remuntada. El podi l'ha tancat Victor Amatriain (CM Trotecuto) amb 2h58m39s. En categoria femenina s'ha viscut un espectacular duel entre Núria Gil i Eli Gordón que han anat juntes bona part de la cursa i que finalment ha caigut de la banda de Gil, que s'ha imposat amb 3h18m14s. Gordón (Salomon) ha estat segona amb 3h24m30s i Anna Ongaro (Prorunners) ha tancat el podi amb 3h37m19s.

La cursa petita del Trail Rocacorba, l'Express de 20 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu, ha estat la més emocionant i disputada de la jornada. Ja des de la sortida els atletes han corregut a un ritme endimoniat i de nou, Arnau Aranda (Inverse Trail), ha demostrat ser l'amo i senyor de la distància. Aranda s'ha imposat amb 1h34m19s, per davant de Quim Costa (Olot Terra de Volcans) amb 1h35m04s i Abel Carretero (AE Matxacuca) amb 1h35m48s. En categoria femenina la gran dominadora ha estat Anna Comet (Dynafit / The Elements) amb 1h51m32s per revalidar la victòria assolida el 2019. A la foto de les millors l'han acompanyat al podi Marili Yamilet (Club Flama 91) amb 1h59m58s i Cristina Bataller (Club Esportiu Bellcaire) amb 2h01m38s.