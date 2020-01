Messi resol en el debut de Quique Setién a la banqueta del Barça

L'estrena de Quique Setién a la banqueta del Barça es va resoldre amb una victòria per la mínima davant el Granada (1-0) gràcies a un gol de Leo Messi quan quedava un quart d'hora per acabar el partit. Els blaugrana van dominar i es van mostrar un equip molt sòlid i sense deixar que el rival tingués gaires ocasions, però als locals els va costar molt trobar l'última passada per poder marcar. Ho van trobar amb l'astre argentí, quan els andalusos s'havien quedat amb un jugador menys, per firmar el primer triomf de l'era Setién a can Barça.

Es va notar la idea del tècnic càntabre en el joc de l'equip local. En la primera meitat els blaugrana van tenir més del 80 per cent de possessió davant un rival que esperava molt tancat i el joc d'atac, que passava molt per Leo Messi, trobava en diverses ocasions la porteria rival. El més participatiu va ser Ansu Fati, qui al minut 7 de partit ho va provar amb un xut creuat que va rebutjar Rui Silva. El mateix canterà va tenir, quatre minuts més tard, una nova ocasió, però la seva rematada va sortir per sobre el travesser.

Els de Setién dominaven i tenien una circulació de pilota molt fluïda, mentre els andalusos amb prou feines podien arribar a la porteria de Ter Stegen. De fet, una de les noves aportacions del tècnic càntabre va ser que en el joc d'atac Jordi Alba actués, pràcticament, d'extrem, deixant en llibertat de moviments Griezmann. Al fil del descans, el lateral de l'Hospitalet arribava per banda per deixar la pilota enrere a Messi, en una de les típiques accions entre els dos, però l'argentí va enviar la pilota al lateral de la xarxa.

La mateixa tònica va seguir en l'inici de la segona meitat. El conjunt de Diego Martínez seguia tancat al darrere i els blaugrana només ho intentaven amb xuts llunyans de Messi i Rakitic que sortien desviats. Per la seva banda, els visitants, que amb prou feines intentaven alguna jugada ofensiva, van estar a punt de deixar mut el Camp Nou al minut 65, quan un xut ras des de fora de l'àrea d'Eteki va picar al pal.

Gairebé sense temps per respirar i amb el Barça bolcat en l'atac per aconseguir la victòria, els andalusos es van quedar amb 10 per l'expulsió, per doble amonestació, de Germán. Els de Setién tenien 20 minuts per marcar amb un jugador més, i el tècnic va fer debutar Riqui Puig per mirar de trobar alguna solció al mig del camp. La va trobar. Va ser el de Matadepera qui va recuperar la pilota en zona ofensiva que va acabar amb una deixada de teló d'Arturo Vidal dins l'àrea perquè Messi, amb una xut col·locat ajustat al pal esquerre, inaugurés el marcador al minut 75 de joc.

Amb el marcador favorable, els blaugrana es van dedicar a mantenir el resultat sense arriscar. Amb Busquets, Puig i Arthur al mig del camp, el domini va ser clar i el Barça va confirmar el primer triomf amb Setién a la banqueta.