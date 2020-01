Pimentel dona els tres punts al Peralada amb una acció al minut 91

El Peralada va sumar ahir els tres punts al Municipal empordanès gràcies a un gol d'Èric Pimentel en el darrers minuts d'un enfrontament que es va posar coll amunt a causa del gol del Sants en el minut 14. Però els locals van treure les forces necessàries per poder remuntar el partit. Primer Xavi Ferrón a la primera part i després el mencionat Èric Pimentel van donar els tres punts a un Peralada que acumulava sis jornades sense conèixer la victòria a la Lliga.

Guanyar o guanyar. Aquesta era la premissa dels jugadors entrenats per Albert Carbó ahir abans de rebre el cuer de la Tercera Divisió, el Sants. I és que els empordanesos arribaven a una cita que de ben segur la tenien marcada amb vermell a causa dels sis enfrontaments consecutius sense saber què és el regust del triomf. Concretament des del 17 de novembre en aquell derbi gironí contra el Banyoles, quan els xampanyers van vèncer per la mínima (1-0). Des de llavors, cinc empats i una derrota.

El partit no va començar com els peraladencs havien anhel·lat. Els barcelonins van avançar-se molt aviat en el marcador (min. 14) quan Guille va aprofitar una pilota morta. L'alegria, però, no els va durar gaire. Deu minuts després l'atacant Xavi Ferrón veia porta per posar la igualada en el lluminós. La segona meitat va ser similar a la primera: molta igualtat i moltes ocasions repartides pels dos conjunts. El resultat final semblava clar, però Pimentel al 91 va rematar amb el cap per regalar els tres punts al Peralada.