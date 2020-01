Casas, Xargay i Palau disputaran el preolímpic a la Xina entre el 6 i el 9 de febrer

Les jugadores de l'Spar Citylift Girona Laia Palau i la gironina Marta Xargay, a més de la també gironina Queralt Casas (València), disputaran el mes que ve a la Xina el preolímpic amb la selecció espanyola femenina de bàsquet.

L'absència per lesió de la pivot Astou Ndour és una de les principals notícies en la llista que el seleccionador, Lucas Mondelo, ha anunciat aquest matí. Viatjaran 12 jugadores per disputar el preolímpic entre el 6 i el 9 de febrer. Ndour segueix recuperant-se d'una lesió i la seva plaça serà ocupada per Tamara Abalde (València).

Espanya, actual campiona d'Europa i subcampiona olímpica, buscarà a la ciutat xinesa de Foshan la classificació per a Tòquio 2020. En el Preolímpic s'enfrontarà a Corea (dijous 6 a les 8.00 hora espanyola), a Xina (dissabte 8 a les 12.35) i a Gran Bretanya (diumenge 9 a les 8.00). Les tres primeres de grup aconseguiran el bitllet olímpic i si la selecció espanyola compleix els pronòstics disputarà els cinquens Jocs de la seva història.

--Llista DE CONVOCADES.

BASES: Laia Palau (Spar Citylift Girona), Silvia Domínguez (Perfumerías Avenida) i Cristina Ouviña (USK Praga).

EXTERIORS: Alba Torrens (Ekaterinburg), Marta Xargay (Spar Citylift Girona), Queralt Casas (València), Leonor Rodríguez (Schio) i María Conde (CCC Polkowice).

INTERIORS: Laura Nicholls (Fernerbahçe), Tamara Abalde (València), Laura Gil (Perfumerías Avenida) i Nogaye Lo (Lointek Gernika).