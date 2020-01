L'Olot fa un nou intent per superar la barrera històrica dels 1.500 socis

L'Olot va llançar la setmana passada, coincidint amb l'inici de la segona volta, una campanya de socis per viure el desenllaç de la Lliga de Segona B al Municipal. És un nou intent del club garrotxí per trencar la barrera històrica dels 1.500 socis i afrontar els reptes del futur amb una massa social ampliada i consolidada. Ara per ara l'Olot ronda els 1.300 socis i la voluntat del Consell d'Administració seria poder tancar el curs amb 1.350/1.400 per poder abordar els 1.500 la campanya vinent. Amb l'equip a Segona B la xifra d'abonats sol ser bastant estabilitzada, entre els 1.300 i 1.400, però el club no acaba de trobar la fórmula per ampliar-la a pesar dels múltiples avantatges que inclou el carnet.

Els preus de mitja temporada van entre els 20 euros de la categoria júnior i els 95 de tribuna. L'abonament solidari està valorat en 230 euros, i a llotja, 340. Per un carnet a general, caldrà pagar 60 euros. Els jubilats tenen preus més econòmics: 55 per la general i 80 per una tribuna. «Hi ha promocions que fan que el carnet et pugui sortir gairebé de franc si les aprofites amb les empreses col·laboradores», detalla el directiu Jordi Reyes.

L'Olot està firmant una bona temporada. És novè, amb 29 punts, a només sis del play-off d'ascens que marca el Barça B. En aquest mercat d'hivern ha donat tres baixes, Arimany (Saragossa B), Natalio (Avilés) i Jose (Palamós), i està regirant el mercat per trobar un parell de golejadors. A Olot mai han amagat que l'objectiu seria algun dia intentar fer el salt a Segona A, però per aconseguir-ho el club interpreta que encara necessita més suport de l'afició, tot s'ha de dir, una de les més fidels de la categoria de bronze.

El club està acabant de valorar també si juga més partits en horari matinal (diumenges a les 12) o torna a l'habitual de tardes (2/4 de 5). El proper partit a casa és contra el Castelló (2 de febrer) i properament s'anunciarà la decisió.