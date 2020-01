L'Uni es reforça amb l'australiana Abby Bishop

El director esportiu de l'Uni, Pere Puig, ja havia deixat clar que fitxar una "cinc pura" era molt complicat i que s'intentaria fitxar la millor jugadora possible per reforçar el joc interior. I aquesta és la talentosa Abby Bishop. Una aler pivot amb bona mà en atac que la temporada passada va destacar en el Szekszard hongarès, gairebé 19 punts i 8 rebots per partit, i que l'equip d'Èris Surís ja va patir en una ajustada eliminatòria en l'Eurocup. Amb molta experiència en el bàsquet del seu país, ara ha acabat la temporada amb Townsville Fire, Bishop va guanyar la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Londres i també ha passat per la WNBA (campiona amb Seatlle Storm).

Declaracions de Pere Puig: "Amb l'arribada d'Abby Bishop sumem una jugadora més, de qualitat i amb experiència que pot jugar a les posicions de 4 i 5, amb bon tir exterior. És una jugadora molt completa. La temporada 2016-17 vam provar de fitxar-la i no va ser possible. Ara estem molt contents que pugui venir a sumar i completar l'equip amb una jugadora més"