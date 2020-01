Com prepararà Miguel Indurain la Titan Desert?

Ciclisme. El cinc cops campió del Tour de França participarà del 7 al 9 de febrer en un clínic a Lloret de Mar al costat de Melcior Mauri o Sylvain Chavenel sobre com afrontar la prova marroquina on, als seus 55 anys, s'estrenarà competint en BTT.

Història viva del ciclisme. El nom de Miguel Indurain és un d'aquells que criden l'atenció de gairebé tothom, dels grans aficionats o dels que només s'han acostat al ciclisme en les tardes d'estiu veient el Tour de França, i per això, vint-i-tres anys després de la seva retirada, i més enllà de participar en marxes ciclistes més o menys exigents, ha causat una relativa sorpresa la decisió del navarrès de participar en la pròxima edició de la Titan Desert. Una cursa per etapes que, entre el 19 i el 24 d'abril, recorrerà 639 quilòmetres (7.629 metres de desnivell positiu), per les muntanyes i el desert del Marroc en la que serà la primera experiència d'Indurain competint amb bici de muntanya. «Intentaré acabar-la, la meva intenció és passar els sis dies i arribar al final; la Titan és més de rodar i els que venim de la carretera ho tenim una mica més fàcil per adaptar-nos a la bicicleta de muntanya. Encara que sempre hi ha punts tècnics, dunes i navegació, i per això espero que m'ensenyin com ho he de fer», va explicar Indurain la setmana passada en la presentació d'una Titan Desert en què compartirà equip amb un altre gran nom de la història del ciclisme estatal, l'osonenc Melcior Mauri, que sí que compta amb experiència en la cita nord-africana, i amb el seu fill gran, Miguel Induráin López de Goicoechea, de 24 anys.

I, per als que tinguin curiositat per saber com prepararà Miguel Indurain la seva participació a la Titan Desert, l'exciclista navarrès de 55 anys participarà en un clínic del 7 al 9 de febrer a l'hotel Guitart Gold Central Park de Lloret de Mar en companyia, entre d'altres, del mateix Melcior Mauri, del també exciclista professional Sylvain Chavanel o del quatre vegades vencedor de la prova Josep Betalú.

Organitzat per Mauri, el Clinic Titan Desert de Guitart Hotels començarà amb un col·loqui entre Miguel Indurain, Josep Betalú, Sylvain Chavanel i el mateix Mauri el divendres 7 de febrer. L'endemà, dissabte, hi haurà un sortida de 49 quilòmetres al matí mentre que la tarda s'omplirà amb xerrades sobre com afrontar la cursa. Melcior Mauri en farà una sobre la navegació i una altra sobre els detalls de les diferents etapes; Raúl Doctore parlarà sobre mecànica; Oriol Colomé sobre la tècnica de conducció sobre dunes; i Pep Méndez, sobre prevenció de llagues, ferides i com fer cures en la competició. També s'explicarà com preparar la Titan Desert pel que fa a la nutrició i la importància dels avituallaments en la cursa. Finalment, el diumenge al matí es farà una nova sortida conjunta de 40 quilòmetres per la platja on es posaran en pràctica les habilitats sobre conducció sobre sorra i dunes.

Un sèrie de consells que poden anar bé a tothom que vulgui participar en la Titan Desert. Ciclistes anònims o mites com Miguel Indurain que reconeix sincerament el desconeixement d'allà on s'està posant en aquesta seva primera incursió en el món de la BTt: «No he corregut mai al Marroc ni he estat al desert. Conec els Alps, les Dolomites i tal, però no pensava que a la Titan hi havia aquest tipus de muntanyes. La veritat és que és completament diferent a córrer amb bicicleta de carrera, la forma de rodar, els desenvolupaments...».