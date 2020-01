El sector de l'esport reclama arribar a l'1% dels pressupostos de la Generalitat

Prop de 200 representants d'entitats esportives i del sector, sense afany de lucre, es van concentrar ahir davant de la seu del Departament d'Economia per reclamar l'1% del pressupost actual de la Generalitat, cosa que comportaria, diuen, «garantir la supervivència de l'activitat esportiva i el manteniment de la competitivitat de l'esport català en l'àmbit estatal i internacional».

El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, va alertar que el Govern no pot «continuar menyspreant l'esport sistemàticament». «Som aquí per ensenyar una targeta groga al Govern com un primer senyal d'advertència. Si l'administració segueix girant-nos l'esquena, continuarem reivindicant el que ens mereixem», va afegir Esteva. El sector denuncia que pateix retallades des del 2014 de més del 70%. En concret, remarca que l'assignació del 2014 va passar de 124,9 MEUR a 100. El 2015 va passar a ser de 63 milions, una xifra que va augmentar fins als 72,8 milions i així s'ha quedat fins ara.