L'Spar Citylift Girona-Gydnia de l'Eurolliga es jugarà a Palau per la inundació de Fontajau

El partit d'Eurolliga que aquest vespre han de jugar l'Spar Citylift Girona i el Gydnia es disputarà finalment a Palau davant la impossibilitat de fer-ho a Fontajau, inundat des del migdia pel desbordament del Ter. El parquet ha quedat negat, amb més d'un metre i mig d'aigua a la pista, i també hi ha hagut afectacions als vestidors i als despatxos. En un tuit, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, lamentava l'incident i explicava com el personal i directius del club treballaven intensament per tal de salvar tant material com podien. Dia molt trist a l'Uni Girona Més de metre i mig a la nostra oficina i ho em perdut tot (ordinadors, material, leds, ...) Però el que més mal ens fa és perdre 15 anys de records, trofeus i història", piulava.

El parquet de Fontajau s'havia renovat aquesta temporada amb una inversió de 45.000 euros per part de l'Ajuntament. En concret, aprofitant la superfície antiga, se li havia fet un rentat de cara en profunditat polint la fusta, introduint-hi els marcatges FIBA i envernissant-la de nou. També es van canviar algunes peces que estaven malmeses, aprofitant que encara l'Ajuntament en guardava de recanvi.

A falta de confirmació oficial el més probable és que els partits d'aquest cap de setmana entre l'Uni i l'Araski (dissabte a les 20h) i el Bàsquet Girona i el Múrcia (diumenge a les 18h) també es juguin a Palau davant la impossibilitat d'usar Fontajau. També queda a l'aire la disponibilitat del pavelló pel campionat provincial de patinatge en grups de xou que està programat pel diumenge 2 de febrer (16.30).