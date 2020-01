Fontajau, sota l'aigua

La imatge del gerent i del director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Xavi Fernández i Pere Puig, amb l'aigua fins a la cintura per intentar rescatar un cabàs de vambes i un grapat de pilotes al mig de la inundada pista central de Fontajau va recórrer ahir a la tarda les xarxes a tota velocitat. Ho va fer, però, a menys velocitat que, només una estona abans, la crescuda del Ter que havia omplert d'aigua el pavelló gironí fent malbé el parquet, tant de la pista central com de l'annexa, per acabar entrant a les dependències de clubs com el Bàsquet Fontajau, el Bàsquet Girona i l'Uni i als diferents magatzems que hi ha en diversos punts de la instal·lació. «És un dia molt trist, a les oficines hem perdut ordinadors i altre material, però el que ens fa més mal és perdre 15 anys de records, trofeus i història», relatava Puig. Mentre, des de l'Ajuntament de Girona, la regidora d'Esports, Eva Palau, reconeixia que les afectacions, a manca de les estimacions que es començaran a fer avui un cop s'hagi pogut bombar tota l'aigua, seran molt grans. «És que l'aigua ha arribat fins ben bé la segona fila de seients, el parquet està allà flotant però també han quedat plens d'aigua despatxos, gimnasos, magatzems...», va dir Palau, que admetia que la crescuda del Ter els «havia desbordat».

«Hi havia la possibilitat que l'aigua arribés fins al pavelló i, per això, havíem pres mesures reforçant la porta d'entrada que normalment fan servir els equips, però el problema ha estat que s'ha desbordat la riera que ve de Sant Gregori que hi ha just a l'altre costat», detallava la regidora d'Esports. Al costat d'aquesta riera hi ha una altra porta d'accés al pavelló que, «tot i que la brigada muncipal ha reforçat fent un mur de contenció», va acabar rebentant, cosa que va fer que Fontajau s'inundés definitivament. «No hem pogut aturar l'aigua, demà (per avui), empreses especialitzades la bombejaran tota i podrem començar a fer una avaluació dels danys», va reiterar ahir al vespre Eva Palau, que tenia clar que el pavelló trigarà bastant a recuperar el seu estat habitual per poder acollir entrenaments i partits oficials. El parquet de Fontajau s'havia renovat aquest estiu amb una inversió de 45.000 euros per part de l'Ajuntament.



Sense bàsquet ni patinatge

De moment, el bàsquet gironí fa un pas enrere en el temps i torna a Palau Sacosta, on ahir ja es va jugar el partit de l'Uni contra el Gydnia polonès en l'Eurolliga, i també s'hi hauran de jugar els partits de demà entre l'Uni i l'Araski de Lliga i el de diumenge entre el Bàsquet Girona i el Múrcia de LEB Plata.

Més enllà del bàsquet, un altre dels esdeveniments clàssics de Fontajau que ara queda a l'aire són els campionats, tant el territorial com el català, de patinatge que s'havien de celebrar els diumenges 2 i 22/23 de febrer, respectivament. Aquest passat estiu, després del Campionat del Món celebrat al Palau Sant Jordi, la Federació Catalana havia comprat el parquet que es va fer servir en el pavelló barceloní i ara es guardava a Fontajau. El problema, però, és que aquest parquet especial per al patinatge es guardava en el gran magatzem que hi ha sota una de les graderies del pavelló de Fontajau (la de davant de tribuna). Just per on ahir va començar a entrar l'aigua i va provocar que, com passava amb el parquet de la pista principal, ahir a la tarda acabés «flotant» pel pavelló.

Al matí, just abans que l'aigua comencés a entrar al pavelló, tant l'Uni com el Girona de LEB Plata havien pogut entrenar amb normalitat, però al voltant de la una del migdia, els responsables municipals van avisar la gent dels dos clubs que retiressin els seus cotxes de la part de l'aparcament més proper a les ribes del Ter. Era quan, com explicava Eva Palau, es varen començar a prendre mesures perquè l'aigua no entrés per la porta habitual del dia a dia d'equips i esportistes. El problema és que l'aigua va entrar just per l'altre costat, per culpa del desbordament de la riera. I, a partir d'aquell moment, tothom cames ajudeu-me. Amb l'ajuda d'alguns jugadors del Bàsquet Girona, Fernández, Puig i la gent de l'Uni varen poder salvar els cars LEDS publicitaris, ja col·locats per al partit del vespre, però ja no varen ser a temps de treure res de les seves oficines.