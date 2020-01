Laia Palau, protagonista d'una campanya per fomentar l'esport femení

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el Govern de la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han presentat aquest divendres la campanya 'T'ho estàs perdent' en la qual esportistes com Laia Palau, Mireia Belmonte, Alexia Putellas i Laia Sanz alcen la veu per reclamar més atenció mediàtica per a l'esport femení i que l'audiència no es perdi la "meitat de l'espectacle".





Presentem la campanya #ThoEstasPerdent per reivindicar la presència de l'esport femení als mitjans de comunicació.

Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle. I tu, te'l seguiràs perdent?https://t.co/jdVCVqNhgc#ThoEstasPerdent #esportfemeni #esportcat pic.twitter.com/Ihm0l5NVqB — Esports (@esportcat) January 24, 2020

"En la meva època, no sabia si podia ser jugadora de bàsquet"

La jugadora de bàsquet i protagonista de la campanya ThoEstàsPerdent Laia Palau afirma que aportar referents esportius femenins és important ja que quan va començar no sabia si es podia ser jugadora de bàsquet pic.twitter.com/mcSSWvn3rR — CAC (@Consell_Audio) January 24, 2020

Les cares i les veus d'aquesta campanya són la nedadora i medallista olímpica Mireia Belmonte, la pilot de motos i campiona del món d'enduro i trial Laia Sanz, la jugadora del Barça Femení Alexia Putellas, la internacional espanyola de bàsquet i jugadora de l'Spar Citylift Girona Laia Palau i l'atleta María Vicente, que té el rècord del món de pentatló i heptatló Sub-18.En els diferents 'clips' de la campanya publicitària, les cinc esportistes lamenten que l'esport masculí sigui prioritari, avui dia, en els mitjans i per això es tapen la meitat del rostre per visualitzar que, si només es mira, llegeix o escolta esport masculí en els mitjans, els aficionats es perden "la meitat de l'espectacle".Amb aquest lema ('Si no mires esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle') acompanyen els anuncis televisius i la falca de ràdio que la campanya emetrà entre aquest divendres 24 de gener i el 14 de febrer en els mitjans públics de la CCMA (TV3, Esport3 i Catalunya Ràdio) així com a betevé, La Xarxa i els canals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).L'objectiu de la campanya és promoure la presència de les dones esportistes en els mitjans per avançar cap a la plena igualtat en la quota mediàtica, així com "trencar estereotips" i consolidar els referents esportius femenins entre el públic, inclosos els nens i nenes."Algú ha d'estar sota el focus per donar veu, la feina de les esportistes i el de les periodistes és important. Aquesta vegada m'ha tocat a mi. I crec que s'està avançant a donar visibilitat, ara hi ha nenes que volen ser jugadores de bàsquet, en la meva època ni sabia que es podia aconseguir", ha assegurat Palau durant la presentació de la campanya.