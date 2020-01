El GEiEG vol «ajuda» per a les piscines i a Fontajau es posa fil a l'agulla pel nou parquet

Avui ens sentim una mica orfes sense poder anar com cada dia a Fontajau, ahir va ser un dia molt dur per assimilar el que estava passant i treballar ràpid per poder jugar contra el Gdynia i avui tenim el xoc de veure clar la magnitud de tot el que ha passat». «Sents molta impotència en veure que l'aigua va pujant i no pots fer res per evitar que s'ho emporti tot». La primera frase és de Cayetano Pérez, president de l'Spar Citylift Girona, i la segona de Francesc Cayuela, màxim dirigent del GEiEG, parlant de dues de les instal·lacions més malmeses per la inundació de dimecres. Dos centres neuràlgics de l'esport a la ciutat de Girona, el pavelló de Fontajau, on a banda de l'Spar Citylift Girona, el BC Fontajau i el Bàsquet Girona també varen tenir importants pèrdues, i el complex esportiu del GEiEG a Sant Ponç amb les seves dues piscines cobertes. Pel que fa a Fontajau, responsables municipals varen explicar ahir als diferents clubs que s'acceleraria la instal·lació d'un nou parquet. Una opció més ràpida que la compra podria ser el lloguer com, per exemple, es va fer en el cas del partit benèfic organitzat per Pau i Marc Gasol ara fa dos estius. Ja s'han fet algunes trucades per veure la disponibilitat de parquets de lloguer. En canvi, al GEiEG de Sant Ponç, la prioritat és arreglar la maquinària de dues piscines que, en paraules de Francesc Cayuela, són «una instal·lació estratègica per a la ciutat». El GEiEG creu que sense ajuda «no se'n sortirà» de retornar el complex de Sant Ponç a l'estat en què es trobava abans de la inundació.

Tant a Fontajau com al GEEG, igual que del camp de futbol del Pontenc, la jornada d'ahir es va dedicar a treure aigua per poder començar a avaluar els danys. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va visitar ahir a la tarda el GEiEG i va deixar clar que «reubicar els clubs esportius de Fontajau és una prioritat», però, de moment, les piscines de Sant Ponç estan «tancades fins a nou avís» i en el pavelló gironí no s'hi podrà fer el Campionat Gironí de Grups de Xou de Patinatge Artístic previst per al 2 de febrer, ni segurament el català del cap de setmana del 22/23. Tampoc podrà acollir una altra de les cites més esperades de la temporada: la visita del Pefumerías Avenida per jugar contra l'Spar Citylift del 16 de febrer. Si, com sembla molt probable, en aquella data encara no hi ha un nou parquet a Fontajau, la junta de l'Uni tindrà dues opcions sobre la taula. Jugar a Palau, on no caben tots els seus socis, o portar el partit a Barcelona, fent que la seva afició s'hagi de desplaçar. Dijous, després del partit contra el Gdynia ja va parlar públicament de la possibilitat que el Barça els oferís jugar al Palau Blaugrana.

La inutilització temporal de Fontajau provocarà canvis en els escenaris habituals dels entrenaments, i partits, de l'Spar Citylift Girona i del Bàsquet Girona, el projecte de Marc Gasol a LEB Plata, però també del Fontajau que, amb 19 equips i més de 300 fitxes, és el club de bàsquet del barri amb seu a la segona pista del pavelló gironí. «Quans ens van avisar que entrava aigua vam córrer al pavelló a canviar les nostres coses de lloc, però quan la porta que es va trencar per la pressió de l'aigua és just al costat d'on tenim el despatx i al final no vam poder salvar res», explicava ahir el president del club, Félix Conde, que de moment veu com els seus equips salvaran el cap de setmana trasllandant-se a jugar com a local al pavelló de Santa Eugènia. Aquest pavelló, i el de Montfalgars, són els escenaris més probables dels entrenaments del Fontajau en les properes setmanes tot i que l'Ajuntament haurà de fer mans i mànigues per quadrar els horaris amb la resta de club que el fan servir. El mateix que passarà a Palau on, a partir d'ara, els sèniors de Lliga Femenina-1 i LEB Plata de l'Uni i del Girona hi tindran el seu dia a dia.



Problemes «greus» al GEiEG

I, si les imatges del pavelló de Fontajau inundat van ser les que més impacte mediàtic han generat i més s'han propagat a través de les xarxes socials, on les afectacions encara poden acabar sent tant o més greus són a les instal·lacions del GEiEG a Ponç on l'aigua ha malmès la maquinària de les dues piscines cobertes. Tant la de 50 metres com la de 25. «Teníem la instal·lació tancada pel temporal i el perill de desbordament del riu, però nosaltres érem a dins i vam veure amb molta impotència com, fent un sol impressionant, el nivell de l'aigua va anar pujant fins a entrar a tot arreu», relatava ahir el president del GEiEG que assenyalava les piscines, «la veritable joia de la corona de les nostres instal·lacions» com l'afectació més urgent a solucionar. «No posaré terminis, perquè no els puc posar; avui encara estem traient l'aigua i s'haurà de veure si s'han de canviar totes, si alguna peça es pot aprofitar». La idea del GEiEG és intentar reestablir el més aviat possible part dels sèrveis per als socis, la sala de fitness no ha quedat malmesa, però sembla que perquè el GEiEG de Sant Ponç recuperi el seu estat d'abans del temporal Gloria hauran de passar bastants dies.

«Estem treballant, i treballarem molt, per arreglar aquesta situació; hem de veure quina part ens poden cobrir les assegurances però està clar que necessitarem l'ajuda de les institucions i de tothom perquè en definitiva el GEiEG és dels gironins, no és una cosa etèria, el GEiEG forma part de Girona i les piscines són una instal·lació estratègica per a la ciutat. Sense aquesta ajuda difìcilment ens en sortirem», va dir ahir Cayuela, que considera «molt més greu» la inundació de dious que no pas l'incendi que, ara fa uns anys, va haver-hi també a Sant Ponç perquè «allò va fer afectar una piscina i ara són les dues».



El patinatge està «descartat»

El diumenge 2 de febrer, el pavelló de Fontajau no acollirà el Campionat Gironí de Grups de Xou de patinatge. Això és, de moment, l'única cosa que tenen clara a la federació catalana que també, sense haver pogut encara entrar als magatzems de pavelló per fer-ne la valoració, també comencen a donar per perdut el parquet blanc que va comprar aquest passat estiu. Un parquet que es va fer servir en una de les pistes del Palau Sant Jordi durant els World Roller Games de Barcelona i que ara es guardava a Fontajau pel Catalunya Stars del passat setembre. «Al magatzem hi va entrar un metre i mig d'aigua, és complicat que el parquet no estigui malmès», reconeixia ahir el president del Comitè Català de Patinatge Artístic, Josep Badia, que dona per «descartat» que el campionat territorial es faci a Fontajau i per «molt complicat» que s'hi pugui disputar el campionat català previst per al cap de setmana del 22 i 23 de febrer.

De cara al gironí, les alternatives no són gens fàcils perquè els dos altres possibles pavellons de la demarcació, Palau Sacosta i Blanes, tenen aforaments que volten els dos milers d'espectadors. «I nosaltres en necessitaríem uns 4.000», reconeixia ahir Badia. El canvi d'escenari també podria provocar també un canvi de data perquè, per exemple, a Blanes no hi ha disponibilitat el dia 2, i el campionat s'endarreriria una setmana fins al diumenge 9 de febrer.