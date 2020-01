Tercera derrota seguida de l'Spar Citylift Girona a la Lliga

La victòria de dijous en l'Eurolliga no ha tingut continuïtat aquest vespre a Palau en la Lliga Femenina Endesa, on l'Spar Citylift Girona ha encaixat la tercera derrota seguida (59-68) en aquesta competició. L'equip d'Èric Surís continua irreconeixible i avui s'ha vist superat per l'Araski. L'equip basc ha fonamentat el triomf en un parcial de 0-15 al tercer quart (40-51) precisament quan semblava que l'Uni havia trobat el camí per encarrilar el partit.

L'Araski ha dominat el primer quart (17-23), i també ho feia en el segon fins que un parcial de 15-0 ha situat l'Uni per davant al descans (38-32). A partir d'aquí semblava que el triomf estava encarrilat per l'equip de Girona, però les visitants han fet un 0-15 que les ha posat per davant i no han deixat ja de dominar el marcador, davant del joc desesperat i precipitat de les locals. Asurmendi ha sigut l'ànima de l'Araski, firmant una actuació espectacular.

L'Uni viatja demà cap a Moscou, on dimarts juga Eurolliga a Kursk. Divendres de la setmana entrant té partit a Logronyo amb el Campus Promete i aleshores les competicions s'aturen per la disputa del preeuropeu. El partit d'avui, disputat a Palau per la inundació de Fontajau, ha reunit uns 1.800 espectadors.