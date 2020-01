Empat del Llagostera amb el Prat en el debut de Dieste

El Llagostera va empatar ahir contra el cuer, el Prat, en un partit marcat, com és costum al Municipal llagosterenc, per la igualtat. L'argentí Magallán va obrir el marcador a través d'una jugada assajada a la primera meitat i Sascha va poder ampliar el marcador, però la seva rematada la va escupir el pal. A la represa el Prat va posar l'1-1 definitiu gràcies a una diana de Raíllo. El conjunt gironí acumulava, fins ara, tres mesos sense caure al seu estadi. Però amb el hàndicap de no haver guanyat cap partit el 2020. Per trencar aquesta mala dinàmica el Llagostera havia de superar ahir el cuer de la classificació. Els precedents afavorien notablement els locals: en les últimes quatre visites els del Prat de Llobregat sempre havien conreat desfetes.

Guanyar era la premissa que va voler fer incidir als seus jugadors Oriol Alsina. Una missió que amb l'estadística a la mà podria semblar bufar i fer ampolles. Però en aquesta categoria no et pots refiar ni de l'últim classificat. El Prat va començar el duel amb una marxa més que els blaugrana: trepitjant àrea rival en més ocasions i amb dues oportunitats clares de gol: la primera se'n va anar fora i la segonala la va aturar Marcos de manera felina. En el minut 38 una centrada de Maynau des del costat esquerre va fer que Magallán rebentés la pilota des de dins de l'area petita per obrir el marcador.

A Llagostera agrada molt l'estratègia. Deu minuts més tard va poder arribar la segona diana. Aquesta vegada Sascha va estavellar una pilota al pal i va fer que el marcador se n'anés a la mitja part amb l'1-0 reflectit.

A la represa, el Prat va sortir amb més intensitat que la mostrada a la primera meitat. En el minut 54, a través d'una jugada lateral, Raíllo va poder superar Marcos amb un xut ras. Amb la igualtat, Alsina va sacsejar la banqueta per buscar el gol, moment en què va debutar el nou fitxatge blaugrana Dieste. Una substitució que no va causar gaires novetats ja que el partit transcorria amb igualtat i amb els equips sense posseir gaires ocasions de gol. No obstant això, el Llagostera va voler dir-hi la seva. Nahuel es va plantar sol davant Riccardo després d'una badada visitant, però l'italià va posar un peu espectacular per rebutjar el xut. A partir d'aquí cap dos dels equips va apropar-se de manera perillosa a l'àrea del contrincant, la qual cosa va fer que el partit acabés amb l'1-1 en el marcador.