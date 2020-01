El Girona cau a Palau contra un rival directe (61-70)

Una derrota de les que fan mal (61-70). El Múrcia s'ha emportat la victòria aquesta tarda de Palau Sacosta en una final ajustat, i polèmic, on els gironins perdien per només un punt a 21 segons pel final quan una controvertida falta en atac de Gerard Sevillano ha enterrat les opcions de victòria local.



En el següent atac, Whelan, màxim anotador del partit amb 26 punts, ha forçat una penetració per acabar topant amb Vìctor Moreno. Aquest cop, els àrbitres han xiulat falta del defensor i, per acabar-ho d'adobar tècnica a Albert Sàbat (que ha acabat estant desqualificat perquè el base de Llagostera tenia una antiesportiva del primers quart). Els tres lliures de Whelan han posat el partit a a les mans dels murcians. Una desqualificant al tècnic local Àlex Formento, després que aquests ni xiulessin res en una entrada de Víctor Moreno, ha permès que el Múrcia engrandís la diferència final fins als 9 punts.



El Bàsquet Girona ha acabat perdent un partit que dominava per 13 punts al principi del tercer quart (41-28) en un notable partit de bàsquet que ha reunit més de 1.800 espectadors a Palau, inclòs el germà del president del club, Pau Gasol. Ara el Múrcia es posa líder i el Bàsquet Girona passarà a la segona fase arrossegant les dues derrotes, la d'avui i la de la primera volta, contra els murcians.