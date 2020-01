L'Olot frega el triomf a Lleida

L'Olot aconsegueix un empat (1-1) en la seva visita a terres lleidatanes després de veure com els locals aconseguien igualar el marcador en el minut 85 gràcies a un gol d'Adri León. Els olotins, que tenien encarrilada la victòria, es van avançar en el marcador en el minut 45, quan Salinas va rematar amb el cap una centrada del veterà Xumetra des de la banda dreta.

L'Olot visitava ahir un dels camps més complicats de tota la categoria de bronze. Els de Raúl Garrido sabien que esgarrapar algun punt en el feu lleidatà seria difícil, però els garrotxins s'aferraven a la dinàmica conreada en les dues jornades prèvies al duel contra el del Segrià. Cap derrota. Una victòria contra l'Ebre (1-2) i un empat contra el Cornellà (1-1). Per la seva banda, els locals rebien els gironins amb dos triomfs contra el Castelló (1-0) i el València Mestalla (2-1). Ambues ratxes de resultats feien preveure que el partit seria igualat i vistós. I així va ser durant el primer quart d'hora, quan els dos conjunts no podien desfer la defensa del contrari. Xumetra i Hèctor Simón ho van intentar sense fortuna. Fins que una centrada del primer va trobar Salinas de rematador per posar el 0-1 en el minut 45. A la represa, més del mateix. L'única oportunitat de gol dels locals la va desfer Ballesté. Però quan tot presagiava que els olotins marxarien de Lleida amb els tres punts, Adri León, també de cap, va posar les taules en el marcador. Amb aquest punt, els jugador de Raúl Garrido són novens amb 30 punts.