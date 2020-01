Mor Kobe Bryant en un accident d'helicòpter

El llegendari jugador de la NBA Kobe Bryant ha mort aquest diumenge en un accident d'helicòpter, al costat d'altres quatre persones, en Calabasas (Califòrnia).Segons ha anunciat Los Angeles Times en Twitter, Bryant es trobava entre els integrants de l'accident que ha avançat també a xarxes socials el Departament del Xèrif del Comtat de Los Angeles, amb una recerca en marxa.





#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE