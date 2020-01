El parquet malmès de Fontajau es comença a retirar avui

El parquet malmès del pavelló de Fontajau es començarà a retirar avui, segons va confirmar ahir el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez. Les feines per poder tornar a posar en marxa la instal·lació no s'aturen i l'Ajuntament manté un estret contacte amb els clubs afectats per la inundació (també el Bàsquet Girona i el Fontajau), tot i que de moment no hi ha data prevista per la reobertura.

Fontajau ja està buit d'aigua i ara s'ha de començar la feixuga tasca de netejar totes les zones afectades per la inundació. En aquesta fase s'hi inclou la retirada del parquet malmès per l'aiguat, un procès previst per començar avui mateix. L'Ajuntament segueix buscant una superfície de lloguer per instal·lar-lo i poder permetre que els dos equips professionals, l'Uni i el Bàsquet Girona, es puguin entrenar properament a la instal·lació. La reobertura també dependrà de quins danys té la part elèctrica del pavelló i el subministrament d'aigua. Avui Fontajau no té ni llum ni aigua. De moment es fa difícil aventurar una data per la reobertura, però almenys tant l'Ajuntament com els clubs estan fent tot el possible per accelerar el procés.

Ara l'Uni té dos partits a fora (dimarts a Kursk i divendres a la pista del Campus Promete), i després les competicions s'aturen quinze dies pel preolímpic, un temps que jugarà a favor de les gironines. Tot i això ara per ara el partit contra el Perfumerías Avenida, previst per al 16 de febrer, no se sap on es jugarà. De moment el club pensa només en Palau.

L'expedició de l'Uni viatja avui a Moscou en un vol des de Barcelona i tot seguit agafarà un tren transsiberià per arribar a Kursk dilluns. L'endemà jugarà contra el Dynamo. Dimecres arribaran a Barcelona i divendres tenen partit a Logronyo, en una setmana frenètica. Mentrestant, el club té previst fer demà una roda de premsa on el director general, Xavi Fernández, i el director financer, Cesc Riera, avaluaran els danys provocats pel temporal Gloria.

Ahir, a Palau, abans del partit contra l'Araski, les jugadores, els tècnics, els directius i autoritats com la regidora d'Esports, Eva Palau, o el president de la Delegació gironina de la FCBQ, Xavier Santaló, van desplegar al mig de la pista una pancarta amb el lema «Juntes ens aixecarem», fortament ovacionat per les 1.800 persones que hi havia a la grada del pavelló.