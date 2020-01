La primera final per al Girona

El Bàsquet Girona rep aquesta tarda la visita del Múrcia (18 h) i ho farà amb unes condicions ben especials. Primer, perquè és un partit vital, una primera final, i qui guanyi sortirà molt reforçat de cara a la fase d'ascens a LEB Or. I segon, perquè l'equip entrenat per Àlex Formento tornarà a jugar com a local al pavelló de Palau Sacosta després del trasbals provocat per la inundació de Fontajau dijous. Respecte això, Formento va dir que «ha estat un cop dur, més enllà del trasbals d'entrenaments i les tremendes pèrdues materials, hi ha tot el significat».

El Girona i el Múrcia arriben al vital duel d'aquesta tarda empatats al capdavant de la classifiació, amb 14 victòries i 4 derrotes, quan tot just queden 4 jornades per tancar la primera fase. Si guanyen, els de Formento aconseguirien un d'aquells triomfs que valen per dos. Una victòria faria que els gironins lideressin la classificació en solitari i, a més, aconsegurien un triomf que també valdria per a la segona fase.

El preparador gironí va destacar que el Múrcia «és un equip fet per a l'ascens i amb jugadors de moltíssim nivell». De fet, el conjunt entrenat per Rafael Monclova, que arriba al partit d'aquesta tarda havent encadenat cinc victòries consecutives, va ser el primer equip que va aconseguir doblegar els de Fontajau en el partit de la primera volta (83-70). Els puntals ofensius de l'equip murcià són el nord-americà Andre Norris Jr., el jamaicà Clint Robinson i el nigerià Jeffrey Solarin. Tots tres tenen una mitjana de més de 10 punts per partit.