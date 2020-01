El Sarrià aconsegueix empatar un partit que perdia per cinc gols

El Sarrià va treure un empat a casa en el primer partit de la segona volta davant el Cajasur Còrdova (25-25), un partit que als de Salva Puig se'ls havia posat molt coll amunt en l'inici de la segona meitat, quan van arribar a perdre per cinc gols (14-19). Però llavors es van trobar amb un immens Pau Guitart sota pals que, gràcies a les seves aturades, va fer que els locals creiessin en la remuntada i poguessin treure un punt. Tot i així, els gironins van haver de lamentar la lesió de Nitu Pórtulas al turmell esquerre, tot i que encara no se sap l'abast de la lesió.

I això que les coses no van començar gens malament per als interessos sarrianencs. Van començar dominat en els primers compassos de partit tenint dos gols de marge en algunes ocasions (5-3, 7-5). Però en l'equador de la primera meitat es van topar amb una defensa andalusa molt dura i, a més, els visitants van trobar espais fàcils en els atacs comandants per Moyano i Nazario.

Així, al descans el Sarrià perdia per tres gols (11-14), que van ser cinc poc després de la represa (14-19). Llavors, Salva Puig va ordenar als seus jugadors una defensa mixta, amb marcatge individual a determinats homes, i va funcionar. També gràcies a les intervencions de Guitart sota pals, que van donar vida als locals, que van anar aproximant-se en el marcador fins a empatar el duel (23-23).

Fins i tot, amb empat a 25, el Sarrià va tenir la possessió per aconseguir el gol del triomf, però no van poder tenir ocasió de llançament i el partit va acabar en empat.