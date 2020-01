Un Bordils amb baixes no té cap opció a Antequera

Treure un resultat positiu a la pista de l'Antquera era una missió difícil pel Bordils, però no impossible. Els andalusos es mantenien invictes com a locals i només l'Alcobendas havia estat capaç de treure un resultat positiu (22-22). Tot i així en l'equador de la primera meitat els andalusos ja havien obert un forat en el marcador de quatre gols (8-4), i això ja va ser una llosa massa pesada pel conjunt entrenat per Pau Campos, que disponia de pocs efectius per disputar el duel a Andalusia. Així, els locals, tercers classificats, van acabar apallissant als blanc-i-verds per un contundent 37-19.

Sí que és cert que en els primers compassos de partit els visitants van estar ben posats, arribant a dominar el marcador (0-1 i 1-2), però a partir del 3-3 els de Pau Campos van desaparèixer del mapa. Amb 12 minuts els andalusos van fer un parcial de 7-1 (10-4) i aquí, pràcticament, es va acabar el partit. Al descans e lmarcador era de 16-9 i amb aquest set gols de diferència els visitants no van donar símptomes d'aproximar-se en el marcador. Tot al contrari, en els 9 minuts de la represa els locals ja dominaven per 14 gols d'avantatge (24-10), i és que l'Antquera va ser un ventaval ofensiu en la segona meitat i la defensa visitant amb prou feines podia para les envestides. 21 gols van marcar els locals en el segon temps i d'aquesta manera es va certificar la derrota d'un Bordils que continua en zona de descens.