Dos gols al final de cada part derroten el Banyoles a Granollers

El Banyoles va marxar del camp del Granollers amb una derrota (2-0) en un partit on els locals van començar dominant l'enfrontament. Els banyolins, a mida que passaven els minuts, van anar guanyant terreny als vallesans. Ferru i Moha van tenir les millors ocasions per als banyolins a la primera meitat. Però quan millor se sentien els blanc-i-blaus, Ruiz va obrir el marcador amb un gol que va significar una gerra d'aigua freda per als gironins. A la represa, Adam Fontes va voler sacsejar el seu equip i va fer entrar Casanova i Andreu. Amb aquestes entrades, els banyolins van tenir més opcions que els de Granollers però el mencionat Casanova no va poder materialitzar cap de les dues aproximades que va tenir. Amb això, els locals van fer el 2-0 definitiu al darrer minut de partit. Amb aquesta desfeta, els del Pla de l'Estany baixen a la 16a posició amb 25 punts.