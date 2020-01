El Figueres creix amb un valuós empat a Vilatenim contra el potent L'Hospitalet

El Figueres va rebre ahir el líder L'Hospitalet en un dels partits més complets de la temporada. Els pupils de Javi Salamero els van plantar cara en tot moment i van veuer's afavorits pel factor camp. Això els va donar ales i es van avançar en el marcador en el minut 27 gràcies a un Barry que estrenava el braçalet de capità. Els barcelonins van posar la igualada abans del descans quan López va poder superar Embela.

El Municipal de Vilatenim rebia ahir un dels equips més forts de la categoria i un dels conjunts que més números té d'assolir l'ascens a la categoria de bronze. Per l'enfrontament d'ahir, Javi Salamero tornava a comptar amb Pepu Soler i Oriol Pujadas però no amb els lesionats Carles Coto, Abel Fàbregas i Enzo Sarmiento. Tot i aquestes tres absències, el Figueres va sortir des del minut 1 amb la missió de plantar cara a un sempre difícil contrincant. Tot i això, la primera arribada amb perill la van tenir els visitants quan Salinas va provar Embela des de lluny. El seu xut el va desviar un defensa empordanès i va sortir fora fregant l'escaire del porter empordanès. Els locals van dir la seva quan una centrada enverinada de Genís va posar en problemes Aliaga. El porter barceloní va voler agafar la pilota però se li va escapar i va enviar-la a servei de cantonada. L'únic gol dels figuerencs va arribar al minut 27, quan el capità Bora Barry va recuperar una pilota a tres quarts de camp i va batre Aliaga amb un xut ras i potent ajustat al pal. Sense temps per lamentar-se, L'Hospitalet va dir la seva deu minuts més tard. Antonio va recollir una rematada seva que Embela havia desviat al pal per posar l'1-1 definitiu en el marcador abans que l'àrbitre decretés el final de la primera meitat.

A la represa el partit es va tornar boig i es va convertir en un duel d'anades i vingudes. Els blanc-i-blaus va tenir l'oportunitat de tornar a posar-se per davant en el marcador en dues ocasions: primer Gallardo amb una rematada de cap que Jaume va rebutjar sobre la mateixa línia de gol i Gabri Vidal, en un dos contra un, va fallar la darrera passada, que hauria significat deixar sol Iván perquè es plantés sol davant del porter. Però aquestes no van ser les úniques aproximacions. L'Hospitalet va dir la rèplica amb també dues ocasions. Primer Salinas va avisar amb un xut que va fregar el pal i Bruno va provar Embela sense fortuna. Amb aquest meritori punt aconseguit pels de Salamero ahir a Vilatenim, els figuerencs ocupen la tretzena posició a Tercera amb 28 punts. La propera jornada visiten el Sant Andreu.