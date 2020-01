Jordi Ribera porta Espanya a la conquesta del seu segon or a l'Europeu

La selecció espanyola masculina d'handbol va revalidar el seu títol de campiona d'Europa després de superar Croàcia en la final (22-20) en el partit disputat al Tele2 Arena d'Estocolm. Un resultat que atorga a l'equip del gironí Jordi Ribera la seva segona corona continental i els dona el billet directe per disputar els Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Al capdavant de la selecció, el tècnic sarrianenc Jordi Ribera, ha consolidat un equip campió i que aspira a tot en el pròxims Jocs Olímpics. El preparador va arribar com a primer entrenador del combinat espanyol l'any 2016 i des de llavors ha aconseguit dos ors i una plata en els campionats d'Europa i una cinquena i setena plaça en mundials. El pròxim estiu, disputarà els seus primers Jocs Olímpics, ja que en els de Rio de 2016 Espanya no va aconseguir billet.

La final d'ahir va ser d'allò més disputada i el marcador ajustat dels últims minuts va quedar dilucidat quan Aleix Gómez, des dels 7 metres i a falta d'un poc més d'un minut, va desfer l'empat. Alex Dujshebaev, després d'un error de llançament croat, va resoldre amb un potentíssim llançament que va recordar el seu pare Talant.

D'aquesta manera, els espanyols revaliden el títol conquerit fa dos anys a Zagreb i es pengen la seva vuitena medalla europea. A més, amb el premi afegit de garantir la seva presència aquest estiu a Tòquio sense necessitat de jugar el Preolímpic. Així, es van treure l'espina que tenien després de quedar fora dels anteriors Jocs, tot i proclamar-se, mesos antes, subcampionans d'Europa.

Amb la majoria del públic animant als corats, el combinat entrenat per Lino Cervar va saltar a la pista més motivat i es van posar ràpidament amb dos gols d'avantatge (0-2). Els de Ribera, però, no es van arronsar i això va fer que el partit fos molt igualat. Cap dels dos equips va aconseguir marxar en el marcador tot i que els croats van tenir un avantatge de 3 gols en el primer temps (7-10), els espanyols ho van saber contrarestar (10-10). I igual va passar en el segon temps. Els de Ribera van desaprofitar un marge de tres gols (15-12) perquè els de Cervar tornessin a igualar el duel (18-18). Així, amb 20-20 es va entrar en els dos minuts finals, amb desenllaç feliç per als espanyols gràcies a les dianes d'Aleix Gómez, primer, i Alex Dujhebaev, després, que certificaven l'or per a Espanya, el segon consecutiu amb Jordi Ribera com a tècnic.