L'Uni calcula que perdrà entre "200.000 i 300.000 euros" per la inundació de Fontajau

"Estem espantats". Així ha definit el directiu de l'Spar Citylift Girona, Cesc Riera, sobre la situació en la qual es troba el club després de la inundació del pavelló de Fontajau dijous passat que, a manca de càlculs més exactes, generarà una desviació del pressupost "d'entre 200.000 i 300.000 euros". Al seu costat, en una roda de premsa a Infoself on en el club ha traslladat provisionalment les seves oficines, el director general, Xavi Fernández, ha deixat clar que "seguirem treballant i deixant-nos l'ànima per tirar el club endavant, però està clar que el que ha passat afecta al futur del club i també tindrà conseqüències a la part esportiva".

La desviació econòmica s'explica per "despeses immediates" perquè hem perdut des de material d'oficina o de fisioteràpia fins a pilotes o roba de les jugadores passant per les publicitats, però també per les pèrdues que suposa jugar a Palau i no a Fontajau pel que es deixa de guanyar en bars, entrades, botiga... "D'aquí a poques setmanes hi ha el partit contra Salamanca, que sempre és una gran festa per a Girona i genera uns ingressos que teníem dins el pressupost", ha assegurat Xavi Fernández que no ha pogut confirmar si el partit contra el Perfumerías Avenida (diumenge 16 de febrer) o Schio (20 de febrer en Eurolliga) es jugaran a Palau o en un altre pavelló amb més aforament. "Es va parlar d'un possible oferiment del Barça per anar a jugar al Palau Blaugrana, però ara mateix no tenim cap oferiment formal del Barça ni de cap altre club ACB i, per tant, de moment no ho contemplem", ha explicat Fernández que, però, més enllà que a Palau no hi ha lloc per a tots els abonats del club (2.400) el pavelló no compleix amb els requisits ni de la Lliga Femenina-1 ni de l'Eurolliga. Contra el Gdynia i l'Araski, el "comportament exquisit" dels dos clubs rivals va fer que el rival es pogués jugar, però el club gironí no té la seguretat que la FEB, i menys l'Eurolliga, acceptin jugar de manera indefinida a Palau.

Davant d'aquesta situació, la millor notícia seria que el pavelló de Fontajau recuperés la normalitat el més aviat possible. Però, de moment, les previsions parlen d'unes dues setmanes per netejar la instal·lació i després s'haurien de reposar el parquet i arreglar tota la part elèctrica.